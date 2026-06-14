郵票與舒芙蕾專訪｜陳意涵驚訝小學生輕易網購毒品 視《蠟筆小新》為療癒「梳乎里」

由陳意涵、張孝全、張榕容、張懷秋、林子閎等主演的台灣首部華語青少年毒品劇《郵票與舒芙蕾》，將於7月開播。導演鄭芬芬早前聯同陳意涵、張懷秋、林子閎3位主要演員來港宣傳，導演花5年時間搜集資料，並安排演員上課認識毒品的種類、銷售和對人體的影響。育有一對子女的陳意涵大感驚訝，「原來好些國小學生(小學生)已試過吸毒。一直以為毒品很昂貴，但毒販會將一些劣質的貨品混在一起賣，便宜得100台幣(約港幣25元)都有，還有網絡上會教你怎樣去買。」

為劇名解畫 陳意涵繼《陽光女子合唱團》後再演遇上渣男老公的太太，在《郵票與舒芙蕾》與張懷秋演夫妻，本身是鋼琴演奏家的太太為家庭放棄夢想，卻發現做律師的丈夫出軌包養小三，私下勾結黑幫販毒。林子閎則演張懷秋小三的女兒(林奕嵐飾)的男友，還有演陳意涵初戀男友的緝毒刑警張孝全，關係錯綜複雜。 相信不少人對劇名《郵票與舒芙蕾》感好奇，鄭芬芬解釋，因為現時毒品用了軟糖、果汁粉、朱古力等包裝，而郵票是其中一種迷幻劑LSD，「每個吸食毒品的人，內裡都是因為不開心，得不到關懷，如果有人願意關心他們，他們用毒率便會降低，所以我從療癒手法著手，便用了舒芙蕾(梳乎厘)一種甜點做代表，因為吃甜是有療癒作用，故劇名的兩者分別代表了墮落跟療癒的對立，而劇中不同角色的相處也同樣有著郵票與舒芙蕾的關係。」而劇集將從探討校園霸凌、上流社會慾望與警界弊端等不同角度，撕開毒品的糖衣包裝。

朋輩影響 年輕化情況恐怖 世界各地都不乏毒品題材的影視作品，導演鄭芬芬有感問題年輕化，決心籌拍《郵票與舒芙蕾》，她慨嘆：「過往毒販都有都有底線，不賣予小朋友，但販毒實在太好賺，而且一心要擴大市場，已不理買毒品的人是誰，幾多歲，加上網絡太發達，令年輕人更易接觸到，年輕化的情況很恐怖。」意涵知道現況後也感心寒，為母者惟有盡量給予愛和關心，減低孩子因學業壓力或填補內心空虛而接觸毒品的機會。不過導演直言曾訪問一位警官，有感無能為力而離職，「他說有很多小孩子吸毒，他們的父母都很好，不是不照顧小孩的父母，但就是受朋友影響，吸毒最大的影響力是源自朋友。」

在美國長大的張懷秋自言遇過不少壞朋友，亦有見過毒品，但沒有接觸，他認為全賴父母教養，「爸爸是位記者，他不會跟我說不要吸毒，因為他清楚知道不能杜絕，我將來終有機會接觸到，所以他選擇跟我分享自己接觸過的吸毒人士，狀況可怕甚至吸毒致死，令我覺得很恐怖，到有機會接觸到時，自會作出決定，不去嘗試。」