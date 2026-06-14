羅家英計劃淡出學煮餸幫阿姐做facial 汪明荃預告會有離開TVB一日

米雪一連兩場的《友你有米55派對騷》演唱會昨晚（13日）圓滿結束，羅家英連續兩晚中氣十足唱《男兒當自強》。由於家英哥不停叫在場人士一齊「哈」，司儀阮兆祥笑稱這首歌意外揭露家英哥很愛吃蝦，令全場人士笑過不停。汪明荃於第二晚壓軸出場，精神奕奕的阿姐先唱出《勇敢的中國人》，並與米雪一齊唱《萬水千山總是情》。二人提到當年羅文邀請她們一齊演舞台劇《白蛇傳》，並指當年羅文花了不少時間及心思在她們身上。米雪就提到自己對工作的認真是從阿姐身上學到。

汪阿姐讚米雪識做人 羅家英與汪明荃完騷後接受訪問，羅家英表示很開心，因為可以見到不少舊朋友，除了大讚米雪及自己唱得好外，阿姐唱得更好。阿姐聞言：「係米雪唱得好！佢少唱嘛！做一個演唱會唔容易，佢樣樣都做到，唔錯呀！」她表示自《白蛇傳》之後沒有跟米雪合作，但一直有來往，更大讚她做大戲不錯。阿姐又指米雪走勻五台山都是女主角，而且工作上甚少是非傳出，指她為人識做。 二人透露演唱會solo部份都是自己選歌，阿姐爆家英哥原定要邊唱邊耍太極，家英哥表示因為要帶耳機，阿姐續解釋因為《男兒當自強》很難唱，如邊耍邊唱會很嘥氣。當記者指家英哥經常在她面前耍太極，家英哥說：「你哋唔好咁話我，你哋要鼓勵我，你哋都知我難做！」阿姐聞言即說：「你唔好身在福中不知福喎！」談到家英哥自爆拿了汪明荃的髮簪送給米雪時，家英哥當場瞪大眼睛著記者不應問，阿姐就表示不知道，自己有很多髮簪。

汪阿姐兩度窒家英哥 夏雨在台上指米雪在尹志強離世之後封盤，家英哥續指夏雨因為跟米雪太熟而亂講，當問到家英哥是否知道更多內情時，他答：「但其實真係封盤！佢將精力、時間喺事業上。（佢有冇追求者？）知知哋，但唔講得。」阿姐說：「即係無講！」家英哥透露有位泰國朋友為了米雪買了17張票，更專程來港支持米雪，但他們不會有發展機會，自己跟那位泰國朋友也很熟。汪阿姐反問家英：「咁你講嚟做咩？人哋都唔係要呢樣嘢！」

4、5內淡出演藝圈 問到二人會否開騷，汪阿姐表示明年會跟家英哥做大戲，但開騷要睇身體狀況。家英哥認為襯這幾年仍很fit的時候，要把握機會唱，阿姐表示認同並謂：「遲幾年真係唔敢講！」家英哥說：「預計4、5年之內慢慢淡出！佢（阿姐）就唔會走，佢喺TVB⋯⋯」阿姐說：「點會，我都會走。」當提到家英哥曾說永不退休，他說：「係做少啲！錢多唔做！哈！」汪阿姐補充說：「有時體力唔夠，唔可以做咁多囉！」問到阿姐會否一樣淡出，她表示會，要看身體狀況。

自覺身體大不如前 家英哥感慨表示踏入80歲，感覺跟以前不同。他說：「以前都唔覺，踏入80歲嘅時候就諗到好多嘢，身體狀況等等，自己知道記性好多嘢都冇以前咁精靈，講嘢都冇咁叻，所以就俾米雪窒我囉！」問到淡出之後會唔會跟阿姐一齊環遊世界？他說：「都係一個好嘅提議，我諗住做兩樣嘢，一個學煮餸；一個學做facial！（阿姐）係咪靚咗好多呢？而家做緊㗎啦！呢個係版嚟嘅，邊個想搵我做，快啲搵我報名，不過唔平呀！如果太平對佢唔住！我啲手法同出邊唔同！」

阿姐認家英哥有幫她做facial，自言皮膚向來OK。問到家英哥手勢如何，阿姐說：「勉強啦， OK ！仲有啲進步空間！但我好少做facial，唔知道出邊啲手法係點。」