米雪尾場個唱提起尹志強 相戀26年男友離世後封盤

米雪一連兩場《友你有米55派對騷》圓滿結束，她唱《每當變幻時》其身後的大銀幕除了展示她過去的劇照外，也有數張已故男友尹志強的照片。她在首場接受透露說：「係導演揀嘅，我都覺得應該要放下佢嘅相俾大家懷念吓，呢幾張都唔係最靚嘅。佢俾好多歡樂我，大家都會成日去研究做人處事，亦師亦友。」坦言有度了一些說話，因未夠時間所以沒有說。 來到尾場，米雪唱完《每當變幻時》便說：「今日有個人嚟咗！」她身後的大銀幕就播出她跟尹志強的合照。她說：「佢係度睇住我，我知道終有一日我會與佢同在，會一齊見面，多謝！」

米雪與尹志強（尹佬）自84年相戀，01年開始，尹佬人前人後以「我太太」來稱呼米雪。92年尹佬證實患上鼻咽癌，他為了不想米雪擔心，獨自醫病，米雪當年曾向傳媒表示「見到佢要自己照顧自己，我覺得自己做得並未夠好。」之後她為尹佬遍尋名醫，又會親自下廚及買補品給另一半。 08年曾多次傳出尹佬病危消息，米雪否認。當時她除了要照顧另一半外，亦四處為醫藥費奔波，有傳她花掉數百萬元積蓄。09年曾有指米雪私吞了圈中好友籌得的200萬，事後譚詠麟及曾志偉出言力撐米雪人格清高。尹佬病榻在床時，米雪一面要照顧對方，同一時間又要開工，表現專業。及後尹佬於2010年因鼻咽癌病逝，終年53歲，米雪冒着失去最愛的傷痛，第一時間收拾心情與尹佬家人商量處理愛郎身後事，同時又繼續工作。據監製林志華透露，尹佬離世之後，米雪未有因此辭演有份主演的《女人最痛》，因不想影響拍攝進度而如期開工。