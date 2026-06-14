米雪尾場個唱提起尹志強 相戀26年男友離世後封盤

米雪一連兩場《友你有米55派對騷》圓滿結束，她唱《每當變幻時》其身後的大銀幕除了展示她過去的劇照外，也有數張已故男友尹志強的照片。她在首場接受透露說：「係導演揀嘅，我都覺得應該要放下佢嘅相俾大家懷念吓，呢幾張都唔係最靚嘅。佢俾好多歡樂我，大家都會成日去研究做人處事，亦師亦友。」坦言有度了一些說話，因未夠時間所以沒有說。
來到尾場，米雪唱完《每當變幻時》便說：「今日有個人嚟咗！」她身後的大銀幕就播出她跟尹志強的合照。她說：「佢係度睇住我，我知道終有一日我會與佢同在，會一齊見面，多謝！」
米雪與尹志強（尹佬）自84年相戀，01年開始，尹佬人前人後以「我太太」來稱呼米雪。92年尹佬證實患上鼻咽癌，他為了不想米雪擔心，獨自醫病，米雪當年曾向傳媒表示「見到佢要自己照顧自己，我覺得自己做得並未夠好。」之後她為尹佬遍尋名醫，又會親自下廚及買補品給另一半。
08年曾多次傳出尹佬病危消息，米雪否認。當時她除了要照顧另一半外，亦四處為醫藥費奔波，有傳她花掉數百萬元積蓄。09年曾有指米雪私吞了圈中好友籌得的200萬，事後譚詠麟及曾志偉出言力撐米雪人格清高。尹佬病榻在床時，米雪一面要照顧對方，同一時間又要開工，表現專業。及後尹佬於2010年因鼻咽癌病逝，終年53歲，米雪冒着失去最愛的傷痛，第一時間收拾心情與尹佬家人商量處理愛郎身後事，同時又繼續工作。據監製林志華透露，尹佬離世之後，米雪未有因此辭演有份主演的《女人最痛》，因不想影響拍攝進度而如期開工。
米雪早前接受楊紹鴻即訪問時，被問到為何多年不找個伴？她爽快回應：「嘩，邊有時間！眨眼十幾年，好快，根本未停過。」 她坦言完全不覺得回家欠缺什麼，反而笑指：「完全冇，時間唔夠用，一日48小時最好。我助手最慘，話要辭職。」米雪亦表示不會感到寂寞：「拍戲係我副業，我仲有好多瓣嘢，其實我係半個社工。我係一個好好聆聽者，有人要訴苦我就坐喺度聽，佢哋好鍾意同我講嘢，我係拉鏈嘴。」米雪又指自己的生活很充實：「我又冇家庭，朋友就話聽日我哋去台灣、美國、返大陸玩，我又隨時得，好腳！朋友多，變咗好多辦數。」楊紹鴻即取笑米雪「單身但非單身生活」，獲米雪認同：「係，身邊好多朋友。」