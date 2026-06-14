薛家燕揭阮兆祥拋橋令《皆大歡喜》加長 曾為吳文忻祈禱對陳敏兒離世感愕然

薛家燕昨日（13日）現身米雪個唱，更一齊合唱《戲鳳》，她表示今次是反串唱平喉，自己也特別盛妝打扮，笑謂大家見到她便知道要「登基」做皇帝。談到家燕姐一身行頭非常閃耀，同款的珠寶也至少過百萬，家燕姐續指她戴的耳環、戒指「得個樣，攞咗係無用！」她表示自己「唔係咁有」，當傳媒笑稱她身上的珠寶可以買幾層樓，她笑言平日沒有機會戴，只可以開騷時襯下衫，因為台下的觀眾上不到台攞。

大家拋橋

家燕姐在台上指因為阮兆祥會掉橋出來，令《皆大歡喜》的集數加長，她表示真有其事，而且其他演員也會參與創作，令劇本、對白非常有趣。她稱自己也是因為拍《皆大歡喜》令轉數快了，有時接不到他們的對白時，便會選擇吃飯。她坦言沒想過《皆大歡喜》的歌曲時至今日仍然大熱，任何喜慶場合都會播。

純尚自然美

早前家燕姐在藝術中心因地毯凹凸不平跌倒，面部直撞地面，搞到鼻樑瘀青，她曾一度擔憂鼻骨裂開，她表示已經康復，現在見到地毯會特別小心。當記者笑謂可以借機整下個鼻，她笑謂整要俾錢，自己不想浪費金錢，加上暫未有需要，做人最緊要開心，便會靚。她說：「執過無咁自然，我呢啲靚呢，啲人鍾意我係自然美嘛！我媽生我出嚟已經咁嘛，哈哈！」