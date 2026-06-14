蔡俊彥新歌MV與Ivy So@COLLAR演情侶 演求婚戲勁尷尬

蔡俊彥Ryan 繼3月尾推出首次個人單曲《我最討厭的男歌手》、與老best呂爵安心Edan合唱的《1206》後，在不足3個月內再推出單曲《死因不明》，MV更邀請了Ivy@COLLAR擔任女主角，兩人合演情侶為歌迷投下震撼閃光彈。原來起初設定兩人演兄妹，但因 MV時長的限制，導演認為以情侶來表達故事更為直接。與女神「前輩」演情侶，Ryan坦言有壓力，「佢嚟到，我淨係敢同佢打招呼，但好在佢都好好人，好照顧我感受，可能都留意到我有啲緊張，不斷同我傾偈，喺演出嘅時候都好大方，令我冇咁尷尬，都可以演出得自然啲。」

《死因不明》歌由徐浩作曲、陳詠謙填詞、黃兆銘編曲、徐浩監製。Ryan 未出道已很崇拜徐浩這位很有才華的音樂人，機緣巧合造訪對方Studio，徐浩無意間的一席話令Ryan 印象深刻：「做人唔好計太多，你永遠唔知之後會發生咩事，最緊要係跟從當刻嘅感覺。」這番話令他更安心做一位歌手Ryan 初次嘗試錄音時所演繹的版本比較「老土」，透過了解徐浩於音樂上的獨特品味來了解自己發聲，並加以應用於錄音中，獲益良多。

《死因不明》是Ryan第一個有故事、戲劇成份的MV，在演戲仍是摸索階段的Ryan很感激拍攝團隊的指導及包容，尤其首場拍攝，Ryan 已經需要演求婚戲：「初頭幾take 都好尷尬，但好好彩，可能練習咗之後又入到自己個 comfort zone，導演好快就搵到佢需要嘅鏡頭。都好多謝導演好有耐性，喺拍攝期間從旁照顧住我，一路同我傾偈，了解我之餘亦都令我可以放鬆啲，令我都易啲同快啲俾到佢想要嘅效果。」