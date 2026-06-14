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娛樂
出版：2026-Jun-14 14:30
更新：2026-Jun-14 14:30

蔡俊彥新歌MV與Ivy So@COLLAR演情侶 演求婚戲勁尷尬

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Ryan Choi 蔡俊彥 死因不明 (Unexplained) Official Photos6

蔡俊彥新歌《死因不明》MV首次有故事和女主角，與Ivy So@COLLAR演情侶。

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蔡俊彥Ryan 繼3月尾推出首次個人單曲《我最討厭的男歌手》、與老best呂爵安心Edan合唱的《1206》後，在不足3個月內再推出單曲《死因不明》，MV更邀請了Ivy@COLLAR擔任女主角，兩人合演情侶為歌迷投下震撼閃光彈。原來起初設定兩人演兄妹，但因 MV時長的限制，導演認為以情侶來表達故事更為直接。與女神「前輩」演情侶，Ryan坦言有壓力，「佢嚟到，我淨係敢同佢打招呼，但好在佢都好好人，好照顧我感受，可能都留意到我有啲緊張，不斷同我傾偈，喺演出嘅時候都好大方，令我冇咁尷尬，都可以演出得自然啲。」

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《死因不明》歌由徐浩作曲、陳詠謙填詞、黃兆銘編曲、徐浩監製。Ryan 未出道已很崇拜徐浩這位很有才華的音樂人，機緣巧合造訪對方Studio，徐浩無意間的一席話令Ryan 印象深刻：「做人唔好計太多，你永遠唔知之後會發生咩事，最緊要係跟從當刻嘅感覺。」這番話令他更安心做一位歌手Ryan 初次嘗試錄音時所演繹的版本比較「老土」，透過了解徐浩於音樂上的獨特品味來了解自己發聲，並加以應用於錄音中，獲益良多。

《死因不明》是Ryan第一個有故事、戲劇成份的MV，在演戲仍是摸索階段的Ryan很感激拍攝團隊的指導及包容，尤其首場拍攝，Ryan 已經需要演求婚戲：「初頭幾take 都好尷尬，但好好彩，可能練習咗之後又入到自己個 comfort zone，導演好快就搵到佢需要嘅鏡頭。都好多謝導演好有耐性，喺拍攝期間從旁照顧住我，一路同我傾偈，了解我之餘亦都令我可以放鬆啲，令我都易啲同快啲俾到佢想要嘅效果。」

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百搭歌詞 引共鳴

蔡俊彥起初與陳詠謙溝通是希望寫一首關於人際關係的歌，尤其是友情，他認為有時朋友相處產生問題時，雙方都選擇沉默，誤以為時間能化解問題，殊不知小問題反而會與一個又一個的小問題累積，變成一個複雜且難以解決的誤會，最後關係疏遠。驚喜的是，最後陳詠謙寫的詞很「百搭」，Ryan：「份詞無論形容邊一種關係都好合適，兄妹、朋友、情侶，亦都冇一個好直接嘅答案，希望聽眾細心聽歌詞，腦入面自己去想像，搵到自己嘅共鳴。」 歌詞講述每一段關係都有機會出現的問題 ── 誤會出現、缺乏溝通、未審先判，最後「死因不明」，曲風充滿傷感情緒。Ryan 從歌曲中道出曾經與朋友、與妹妹之間出現的矛盾，因一件小事，雙方無意溝通，誤會逐漸加深，關係變得疏遠，亦希望藉歌曲引起大家共鳴，當一段關係出現小磨擦時，別要諱疾忌醫，勇敢面對，與之溝通，把心結化解。 「一段本來珍而重之嘅關係，因害怕同對方溝通而白白送死。可惜嗎？何必當初呢。」

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