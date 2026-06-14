《你把我灌醉》台灣搖滾教父黃大煒猝逝 終年61歲

憑歌曲《你把我灌醉》爆紅的台灣資深音樂人黃大煒，上月(5日)才宣布移居夏威夷展開新生活，其胞姊今日(14日)突委託律師公布黃大煒死訊，指他「在最後這一個月，他滿心期待地要帶著音樂再度出發。」惟於6月2日(香港時間3日)在夏威夷猝逝，終年61歲。其交往逾20年女友Vicky，昨日在社交平台po兩人在2003年的合照，寫著，「2003年的咱們倆……」未知是否作最後悼念。

黃大煒胞姊透過律師發聲明，說明他2025年12月27日結束在台灣的生活，與姊姊一同回到夏威夷，「在此之後，除了二位姊姊，没有任何人在過去或未來有權代表黃大煒。且除本所之外，黃大煒先生亦未委託任何人作為其演藝事業對外聯絡的統一窗口，律師委任乙事更係由黃家直接委任。」並表示兩位姊姊是黃大煒的指定繼承人，全權處理其遺產。



聲明又指出，「如有其他人就黃大煒先生的演藝事業提出任何工作說明、業務洽談、或未來規劃，均不屬實，對黃大煒先生之遺屬更不生任何法律效力，「有關外界如再有擅以黃大煒先生本人名義經營任何社群媒體平台，或擅自侵入通訊軟體之行為，請在尊重他人隱私及個資的基礎上，立即停止該等不法行為並關閉該帳號或平台；甚至如有任何對黃大煒先生、其家人、朋友和工作夥伴的不實指控、造成侵害名譽或隱私，將立即存證並保留法律追訴權。」