飛常日誌II｜高海寧郭柏妍最多fans 廣州見面會場面墟冚

由香港機場管理局全力協助，無綫電視精心炮製的航空實感專業劇集《飛常日誌 II》即將於6月15日在翡翠台首播，大灣區及內地其他城市的觀眾亦可透過埋堆堆App隨時隨地收看。劇集透過眾多角色不同的入職經歷與崗位際遇，立體呈現香港國際機場邁向機場城市的轉型歷程，細緻刻畫機場從資深骨幹到新生代從業人員各司其職、傳承專業，堅守航運服務崗位、助力文旅發展的從業初心。

繼日前在香港國際機場舉行盛大的啟播記者會後，《飛常日誌II》一眾主演在監製陳耀全率領下，今（13 日）午專程遠赴廣州，在天河區天環 Parc Central舉辦粉絲見面會。高海寧、劉穎鏇、朱敏瀚、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、洪永城、鍾柔美、徐榮悉數現身，引來全場近千粉絲的熱烈歡呼，氣氛熱鬧。活動除播放《飛常日誌 II》精彩預告片段，眾演員還逐一介紹劇中角色、暢談拍攝點滴，並分享劇照及推介劇情、內地及香港國際機場最新設施及服務資訊。無綫並準備了《飛常日誌 II》限量版精美明信片送給廣州的粉絲，幸運觀眾更獲贈由香港機場管理局送出的廣州往香港機場跨境車票及船票，吸引大批觀眾駐足圍觀，場面哄動。出席活動者還包括編審黃偉強。

高海寧在內地憑住《三十而已》吸納不少fans，加上近年有不少作品，令她的人氣在內地有增無減，昨日更有不少fans到場舉牌支持，小紅書也有不少fans角度的照片、影片。不過，最意想不到的是郭柏妍的fans最聲勢浩大，除了舉起她的名牌外，更不時高呼她的名字。其後她接受訪問透露有香港fans專程上廣州來支持她，令她非常感動。對於曾跟她傳過緋聞的丁子朗表示2027年的感情會有一個大事件發生，她表示不清楚，自己很少算命，但相信我每個劫都可能會學到野，亦可以把師傳的說話當作提醒。