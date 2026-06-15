原來視咁的 | AI廣告印證TVB IP成大寶藏 《走過歷史大地》人工生成歷史場景

翡翠台今晚除了兩線新劇，一套IP航空劇，另一套外購古裝探案劇，還有更值得關注的嶄新旅遊綜藝節目《走過歷史大地》首播。所講的「嶄新」是指概念，節目由洪永城、黃翠如這對金牌拍檔主持，特別處是香港電視史上首個融合真人與AI的旅遊綜藝節目。節目中實現了人類夢寐以求的「穿梭時空」，透過AI生成，二人走進重塑的歷史經典場面，見證金字塔、巴黎鐵塔是如何建成，又會跟歷史人物拿破崙、邱吉爾對話。配合不同場景，他們又會變身古代的貴族、平民、士兵、軍人、將軍，甚至海盜，玩味十足。

TVB近年積極發展AI結合電視製作，之前舉行的下半年節目巡禮中口號為「唔只電視咁簡單」。去年在《萬千星輝賀台慶》、《2025香港小姐競選決賽》兩大綜藝節目中已有跡可尋，台慶夜運用AI重塑阿姐汪明荃第一天返TVB的場景，在港姐競選中又生成「水底世界」和「愛麗絲夢遊仙境」兩大AI舞台。經過多輪測試，終於來到今晚的「收成期」，一新觀眾耳目。今次實有賴《走過歷史大地》的製作組與企業傳訊部品牌傳播科CID(Creative Imaging Department)合作。CID透過研究當時的建築、服飾、道具、人物身份，印證歷史事件發生時的環境氣氛，並利用大量storyboard及分鏡，讓AI準確生成所需的場景及鏡頭，上述港姐的兩個夢幻舞台，正是出自CID手筆。

無綫行政主席許濤在「TVB 2026 灣區融合 · IP 擴陣發布會」上發言。