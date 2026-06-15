湯令山大馬巡唱回應有冇女友 驚喜唱盧廣仲《刻在我心底的名字》

Gareth.T 湯令山《Prince Of nothing 心零王子》巡演馬來西站，全場大合唱《用背脊唱情歌》。

Gareth.T 湯令山日前(13日於馬來西雲頂)舉行《Prince Of nothing 心零王子》巡演第二站，每站由結他手 Teddy 代觀眾提問環節是巡唱的暖心大彩蛋，自早前被傳暗撻電影《夜王》舞小姐「BB」的林熙彤(Hazel)後，Gareth一直未有公開回應，Teddy就大膽直問他有沒有女朋友，向來少談感情事的Gareth，在眾目睽睽下仍給了回應：「我都可以答嘅，有冇拍拖？同邊個拍拖都唔想答，想留返啲空間俾自己。」

唱梁靜茹《會呼吸的痛》 繼台北站後再次呈現樂迷心水歌曲《玻璃》，馬來西亞站更為樂迷帶來驚喜。Gareth首唱剛錄好兩天的全新國語作品《我只懂》，亦驚喜選唱馬來西亞天后梁靜茹的《會呼吸的痛》，並演繹了盧廣仲的《刻在我心底的名字》，他曾在訪問中提過盧廣仲是希望合作的歌手之一，今次大馬站選唱，別具意義。當然少不了《用背脊唱情歌》的全場大合唱環節，樂迷一同唱出刻骨銘心的旋律，場面溫馨動人；唱完《玻璃》一曲後，他更在台上拋出親筆簽名海報送給現場觀眾，瞬間掀起全場歡呼。

宣布澳門站終極加場 Encore 環節中，Gareth 唱著《跟悲傷結了帳》從觀眾席步出，穿越人群返回舞台，近距離與樂迷互動，為「與悲傷正式結帳」的旅程寫下最真摯的註腳。接下來 Gareth 將於 6 月 27 日澳洲悉尼站，7月於澳門舉行的尾站，原定 7 月 4 日及加開的 7 月 5 日門票均於一小時內被售罄，隨即宣佈終極加開 7 月 3 日（星期五）最終場，門票將於明日( 16 日)中午 12 時公開發售。