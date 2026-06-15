飛常日誌II｜郭柏妍講Announcement講到懷疑人生 感激朱敏瀚暖心錄Demo

由馬國明、高海寧、朱敏瀚、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、郭柏妍、戴祖儀、吳偉豪、徐榮、張馳豪、鍾柔美等合演的《飛常日誌II》，由今晚(15日)起首播。郭柏妍(Rosita) 由第一輯的IAC轉職做副機師，Rosita坦言遇到不少難題：「我覺得我係講announcement講到懷疑人生，尤其係啲announcement嘅術語，因為我真係冇乜經驗。」幸好拍檔朱敏瀚前就announcement術語及相關發音向機師朋友取經、更事前錄demo給Rosita作事前練習，Rosita：「我估唔到原來啲announcement要求係要咁準。」

朱仔在旁即補充：「好似平時大家聽到最簡單嘅1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，佢哋（備註：國際民航組織（ICAO）制定全球通用航空英語發音）都有特別要求嘅，同我哋認知嘅讀法唔同。」Rosita笑言由於announcement讀法太Kick，故即使事前已反覆背誦，但臨場仍難免有壓力：「始終朱仔講完我要即刻接，而佢講嘅announcement又比較多，所以一開頭會有少少吃力，會擔心讀唔好會阻大家收工，我會過意唔去。」問到與何與朱仔鬥Chok，Rosita笑言係「盡量唔笑」：「因為我一笑就好容易會令到個人設冇咗。」

監製Andy透露，《飛常II》將比第一季有更多機艙駕駛場口，對此朱仔透露二人開劇前，先後在香港國際航空學院的兩個Simulator內練習，務求拍出來效果更真實：「其中一個仲會係拍攝時真係用到嘅地方，主要係模擬真實嘅飛機駕駛倉。因為本身認識麥大力（TVB前藝人），佢依家亦都係一位機長，所以我有嘅專業知識，包括啲用語都係問佢嘅。第一輯佢仲有過去simulator度幫手指導，務求增加拍出嚟嘅真實感。」