THE SEASON｜Marf邱彥筒許願出埠拍戲 Lyman香胤宅竟被英語對白考起？

全英語對白的原創劇《THE SEASON》在香港實地拍攝，故事圍繞香港老牌豪門Hext家族，透過遊艇派對、賽馬盛事及慈善晚宴等華麗場景，逐步揭露上流社會的陰謀與暗鬥。演員陣容包括林嘉欣、木村光希(Kōki)、Jessie Mei Li、吳育剛(Chris Pang)、Yvonne Chapman、李在允、吳嘉龍、盧靖姍、錢裕揚等，將於17日（周三）開播。

卡士強勁會緊張

COLLAR成員邱彥筒（Marf）和香胤宅（Lyman）亦有份參演，兩人主要跟林嘉欣和Kōki有對手戲，Marf與盧瀚霆Anson Lo教林嘉欣跳舞，她笑言雖然林嘉欣起初有點緊張，但很快就豁出去，投入其中。穿deep V現身的Lyman演很有時尚觸覺的角色，自爆戲服前衛，「會露少少背脊或其他地方，因角色好有fashion sense，比我好好多。」兩人要全英語對白，本身在美國長大、不𢤦中文的Lyman竟被英語對白考起，「因為角色同我好唔同，要調節語調、抑揚頓挫，而且cast好強勁，所以都好緊張。」Marf自言跳舞唱歌做自己，對白不多，但亦要調節語調，「都要重新摸索，語氣節奏跟廣東話好大分別。」