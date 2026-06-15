洪卓立廣州開騷洗污名 許靖韻出動「神秘裙」自救

洪卓立(Ken) 與許靖韻（Angela）日前分別在廣州舉行巡迴音樂會，為樂迷帶來意想不到的驚喜，一個以二胡編曲令全場「起雞皮」，一個靠行李箱一條神秘裙自救。
首融二胡獲好評
Ken繼上一站以小提琴改編歌曲開場後，今次廣州站首次將中國傳統樂器二胡融入音樂，用《彌敦道》、《苦行僧》及《你好嗎》組成全新開場。綵排時，現場工作人員聽到二胡版《彌敦道》即時起雞皮，哀傷程度被推上更高層次。
而上一站「魔術事件」成為網絡熱話，因全場觀眾對Ken的魔術表演毫無反應。今次廣州站每位入場觀眾早有準備，一直緊盯他的飲水位和說話位。當Ken再次表演魔術時，觀眾即時反應熱烈，更有人大叫「好神奇」，成功洗脫「隱形魔術」污名。
重現回憶殺
另一邊廂，Angela繼續勁歌熱舞及自彈自唱，更特意請來八年前在《創造101》認識的同宿舍好友吳映香及劉人語擔任嘉賓。三人除了跳唱《別人家的小孩》及《Pick Me》，又分享當年宿舍趣事，合唱《逆光》及《仰望星空》時，全場歌迷大合唱，場面感動。
Angela每次演唱會都親自擔任stylist，當日換衫綵排時發現其中一套服裝拉鏈故障，且無後備服裝。正當同事四處尋找後備服裝之際，Angela竟在行李箱中神奇地拿出一條裙。她自己也摸不着頭腦，不知為何出門時會多帶這條裙，這條「神秘後備裙」最終令演出順利完成，認真驚險。