洪卓立廣州開騷洗污名 許靖韻出動「神秘裙」自救

洪卓立(Ken) 與許靖韻（Angela）日前分別在廣州舉行巡迴音樂會，為樂迷帶來意想不到的驚喜，一個以二胡編曲令全場「起雞皮」，一個靠行李箱一條神秘裙自救。

首融二胡獲好評

Ken繼上一站以小提琴改編歌曲開場後，今次廣州站首次將中國傳統樂器二胡融入音樂，用《彌敦道》、《苦行僧》及《你好嗎》組成全新開場。綵排時，現場工作人員聽到二胡版《彌敦道》即時起雞皮，哀傷程度被推上更高層次。



而上一站「魔術事件」成為網絡熱話，因全場觀眾對Ken的魔術表演毫無反應。今次廣州站每位入場觀眾早有準備，一直緊盯他的飲水位和說話位。當Ken再次表演魔術時，觀眾即時反應熱烈，更有人大叫「好神奇」，成功洗脫「隱形魔術」污名。