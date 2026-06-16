陳敏兒離世｜無綫悼念80年代當家花旦 明晚起重播經典劇《獵鷹》

《獵鷹》由陳敏兒和劉德華首度擔正並飾演情侶，奠定了陳敏兒TVB當家花旦的地位；劇情主要描寫當年新一代警官的成長過程，陳敏兒與華仔在劇中演一對青梅竹馬的警校情侶江大偉及王嘉琦。故事前半段，江大偉在學堂中對王嘉琦呵護備至，譜出甜蜜學堂戀曲。然而隨著江大偉奉命潛入販毒集團擔任臥底、表面上必須自甘墮落後，不知內情的嘉琦即大受打擊，兩人被迫展開一場虐心的情感對峙，該劇成為了不少觀眾心目中無法超越的集體回憶。陳敏兒與華仔不僅在劇內留下令人難忘的畫面，二人劇外同樣有著不少經典趣聞。陳敏兒曾回憶指，當年的華仔非常愛玩，拍攝步操戲時會與拍攝車賽跑。

《獵鷹》故事大綱

江大偉（劉德華飾）是一個充滿理想的大學生，他投身警界，從考入幫辦學堂受訓，進而如何出身警官，而圍繞在他身邊卻是各式各樣的警務人員，他們的性格和背景均不同，於是做人方式便有所分別，其中雖然有害群之馬，但也有盡忠職守的。

鑒於毒梟的無法無天，江大偉接受上司的密令，佈局遭人陷害革職，成為臥底神探，為販毒頭子（劉兆銘飾）的得力助手工作，虛與委蛇，實行搜集販毒頭子的犯罪證據。做了臥底的江大偉，表面上性情大變，得不到父親戚幹（劉江飾）和女友王嘉琦（陳敏兒飾）的諒解，有冤無路訴，充份描述了當警務人員的痛苦。他幾經辛苦，搜集了許多罪證，最終「獵鷹」成功。