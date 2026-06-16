鍾柔美Yumi通宵拍MV挑戰獨腳戲：冇男主角可能仲好

鍾柔美Yumi繼去年9月的單曲《不欠你一個朋友》後，因與劉展霆(Eden)緋聞令「A0」形象破滅後，相隔9個月再推出非劇集作品的個人單曲《無名分狀態》，暫時放下跳唱形象，挑戰慢板情歌，延續上首作品的故事，但情感180度轉變，「雖然兩首歌主題都是少女追求愛情的態度，但心態上卻有180度的大轉變。上一首比較被動，MV用蝴蝶、日光去營造一種有希望嘅感覺；今次就用飛蛾、夜晚景去拍，而且喺關係上面亦都主動啲。」她續說：「用飛蛾去做一個象徵係想講，面對愛情要積極啲，嘗試踏前多一步追求，唔好諗咁多。」今次新歌MV畫面亦有少彩蛋，例如珍珠奶茶、乳酸飲品及毛公仔吊飾這些道具呼應上一個MV。

現時要兼顧工作與學業的Yumi，日程緊密，MV拍攝當日適逢是母親節，她先跟媽媽慶祝，再出席活動，然後凌晨時份才拍攝MV，雖然忙碌但她精神滿滿，亦感謝團隊一起捱夜拍到第二朝五點半完成今次作品。Yumi表示：「今次係第一次凌晨先開始拍MV，雖然對精神、體力好大挑戰，不過好開心好充實！」今次Yumi更要挑戰獨腳戲，MV以內心戲的方法去拍攝，被問到會否因此有難度，她卻有不一樣的答案，「對我嚟講一個人拍反而仲好，因為如果有男主角，事前要花時間陪養感情去做到導演要求的感覺；但係今次係喺由自己內心世界出發，容易啲去發揮，亦希望可以將之前拍劇學到嘅方法學以致用。」