Lolly Talk各有發展後難得合體！本周四為健身中心齊人演出

八人香港女團Lolly Talk，由曾美欣（MeiMei）、吳倩怡（Sinnie）、劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、鄭芷淇（elka）、陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）、郭曉妍（Ah Yo）組成，出道後憑人氣單曲《三分甜》深受樂迷歡迎，可惜發展約三年，Lolly Talk於去年傳出內訌及無糧出消息，更因有個別成員被揭拍拖及傳出負面新聞，當時有傳「金主」決定閂水喉不再投資，組合亦自2014年至今未再推出推新歌。

過去一年，Lolly Talk已甚少全員合體，成員Yanny上星期為首本個人寫真集《27.5°C的幸福》舉辦簽書會，獲三位隊友MeiMei、elka及Ah Yo到場支持，四人預告Lolly Talk會於本星期合體。最新消息Lolly Talk齊人現身健身中心24/7 FITNESS的8周年晚宴，屆時會同台唱歌。

事實上，早前傳出Lolly Talk將要解散，Sinnie另組成的六人樂隊「晚安莉莉」發展相當順利，加上Lolly Talk成員已打散簽公司，令拆夥說法傳得似層層。Lolly Talk八位成員曾參加2021年ViuTV選秀節目《全民造星IV》，其後成軍攻樂壇取得不錯成績，除有代表作《三分甜》，《七姊妹星團》、《一把火》亦分別登上流行榜冠軍。