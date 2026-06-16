「愛妻號」李凱賢Brain傳授「準人夫」邱士縉為夫之道 Stanley感激MIRROR三隊友任兄弟團

「至Dope教父」李凱賢(Brian)與MIRROR成員邱士縉(Stanley)和「香港鋼門」葉鴻輝首度合作為家庭電器用品店拍宣傳片，Brian化身「至Dope Sales」rap唱，獲網友激讚夠洗腦。Brian更即場為Stanley與葉鴻輝物色合適的電器產品：「阿輝身形Fit爆又好動，送上直立式吸塵機便最好不過，讓他可以型爆吸塵！至於即將結婚的Stanley，禮物當然要打孖上，我認為吸塵機械人與空氣清新機頗適合他跟Alina，有機械人幫手吸塵可以減少嗌交機會；空氣清新機有送風及放濕功能，放在睡房內令兩夫妻的夜生活更加舒適，可以集中精力造人！」「愛妻號」Brian更大方傳授夫妻相處之道：「正所謂『Happy Wife，Happy Life』！買電器一定要問老婆意見，然後自己埋單；要謹記『老婆永遠是對的』，這樣便能開心幸福地生活一輩子！」

將與年底成為人夫的Stanley，原來早已將Brian提及的秘訣活學活用，凡事以未婚妻Alina馬首是瞻。他說：「買電器多數是Alina話事，我負責埋單便可！拍攝時已看中了吸塵機械人與洗碗碟機，建議各位準人夫提早入手，可以免卻很多不必要的煩惱！」

對於宣傳片歌曲洗版，Brian說：「首先要多謝填詞的Billy Choi與監製一丁，第一次看到是已覺得有趣又有型，絕對值得著兩條褲聽，超Dope！今次跟Stanley與阿輝合作很開心，大家一拍即合，甚至可以提早收工，Dope！」Stanley原來以前曾跟Brian合作拍劇，「想不到他仍然記得，而且跟他開工總是歡樂滿滿，他會令現場氣氛變得輕鬆，絕對是值得學習的前輩。至於第一次跟香港鋼門葉鴻輝合作，感覺很神奇，因為我小學時是先學踢波，發現足球天份不高才轉打籃球，想不到如今有機會跟足球員拍攝！」

身為MIRROR中的「大表哥」，Stanley感謝一班兄弟沿途「互撐」，婚禮也獲三位好兄弟(Jeremy、Edan和Jer)力撐擔任兄弟團，令他不勝感激！他說：「我不敢自稱好抵撐，因為愛護是雙向的，可能我在團隊中較多擔任照顧者的角色，我對人好，別人自然會對我好，所以多謝各位兄弟與Fans一直以來錫我、撐我！尤其是《COURT!》出街後，『方官』經常與網友互動，看到大家紛紛集氣開拍第二季，相當感動，可以輕輕向大家透露，其實銀河映像還有兩個單元可以拍，只要再建立多一個單元，大有機會開拍第二季，自己也相當期待，如果能夠再以『方官』的身份審案給大家看，當然是我的榮幸！」

「英雄輝」睇好西班牙奪世盃 至於葉鴻輝直言由球場走入拍攝現場，更可以跟Brian與Stanley合作，感覺奇妙！他說：「我閒時也有看Brian的網上短片，想不到可以看真人表演，真的超級搞笑！Stanley亦很友善，我也知道MIRROR深受全港女士歡迎，所以我沒有跟女性朋友透露過會跟Stanley合作，以免她們嚷著要來探班！」適逢近日全城掀起世界盃熱潮，葉鴻輝除了看好西班牙奪冠外，最希望大家繼續支持港隊，同時培育年輕球員接班！他說：「新教練盧比度最近走馬上任，他本身喜歡任用年輕球員，加上我們早前在亞洲盃外圍賽出，之後起碼兩年沒有正式大賽，正正是一個最佳時機去培訓年輕球員接班。在主教練盧比度帶領下，相信接下來的港隊陣容會是重用年輕球員去預備，備戰兩、三年後的大賽事，大家也要繼續撐港隊！」