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娛樂
出版：2026-Jun-16 18:07
更新：2026-Jun-16 18:07

Lolly Talk鄭芷淇elka加盟獨立唱片公司 推第二首個人單曲解鎖自我

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Lolly Talk成員elka加盟獨立唱片公司後，近日推出第二首個人單曲《block了》。

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香港女團Lolly Talk過去一年已甚少全員合體，成員Yanny（劉綺婷）最近推出首本個人寫真集《27.5°C的幸福》反應不錯，上星期她舉辦簽書會，獲三位隊友MeiMei曾美欣、elka（鄭芷淇）及Ah Yo（郭曉妍）到場支持，四人預告Lolly Talk將於本周合體，屆時為健身中心出席8周年晚宴及會同台表演。

選擇走出舒適圈

成員之一的elka，以個人身份加盟新成立的獨立唱片公司Trevi Music，並積極展開solo企劃，昨日（15日）已推出了她的第二首個人單曲《block了》。今年elka突破自我，在原有的Lolly Talk成員身份以外，她選擇走出舒適圈，挑戰更寬廣的音樂路向。由組合時期的青春能量，到個人的風格蛻變，elka正一步步解鎖未知的自己，釋放屬於自己的獨特光芒，這首歌曲展現了elka與過往截然不同的音樂面向，是一首充滿現代都市情感宣洩與強大空間感的作品。

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Elka 鄭芷淇 《block了》(blocked) Artist Image 螢幕擷取畫面 2026 06 16 180439

數位時代斷捨離

繼出道歌曲《未firm》後，《block了》繼續由hirsk監製及編曲；並由知名填詞人周耀輝親自操刀，搭配謝芊彤細膩的旋律，將現代人在數位時代「自我封閉與勇敢斷捨離」的矛盾心理，透過音樂與節奏完美呈現。誠摯希望這首具備高製作水準與強大時代共鳴的作品，能有機會加入Spotify的官方歌單中，讓更多樂迷聽見elka的可能性。另外，歌曲 block了》的MV將於明天（17日）晚上9時在elka的官方YouTube頻道正式首播。

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