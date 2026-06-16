Lolly Talk鄭芷淇elka加盟獨立唱片公司 推第二首個人單曲解鎖自我

香港女團Lolly Talk過去一年已甚少全員合體，成員Yanny（劉綺婷）最近推出首本個人寫真集《27.5°C的幸福》反應不錯，上星期她舉辦簽書會，獲三位隊友MeiMei（曾美欣）、elka（鄭芷淇）及Ah Yo（郭曉妍）到場支持，四人預告Lolly Talk將於本周合體，屆時為健身中心出席8周年晚宴及會同台表演。

選擇走出舒適圈

成員之一的elka，以個人身份加盟新成立的獨立唱片公司Trevi Music，並積極展開solo企劃，昨日（15日）已推出了她的第二首個人單曲《block了》。今年elka突破自我，在原有的Lolly Talk成員身份以外，她選擇走出舒適圈，挑戰更寬廣的音樂路向。由組合時期的青春能量，到個人的風格蛻變，elka正一步步解鎖未知的自己，釋放屬於自己的獨特光芒，這首歌曲展現了elka與過往截然不同的音樂面向，是一首充滿現代都市情感宣洩與強大空間感的作品。