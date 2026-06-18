反斗奇兵5獨家訪問｜ 元老配音湯漢斯添艾倫 談胡迪巴斯慘成科技淘汰品

《反斗奇兵5》(Toy Story 5)香港明日起上映優先場。今次故事提及到科技發展是必然趨勢，由李姬蒂(Greta Lee)配音的角色Lilypad「莉莉平板」，令寶妮着迷而對其他玩具失去興趣。胡迪和巴斯光年也把指揮棒交給翠絲。一班玩具延續充滿人情味的心。迪士尼對這部電影特別保密，《am730》有機會獨家訪問了分別聲演胡迪和巴斯的湯漢斯(Tom Hanks)及(Tim Allen)，分享《反斗奇兵》系列故事。 記：記者 添：添艾倫 湯：湯漢斯

讓觀眾決定科技重要性 記：恭喜兩位的新作品面世。先問添艾倫你怎樣看現今科技？以及在銀幕上看到有50隻巴斯的感受？ 添：應該有超過100隻巴斯吧！我不透露太多了。電影尾段有些鏡頭和技術令我很感動，科技確實滲透到我們的日常生活。例如我年輕時，父母會對我們說「聽音樂細聲一點」。他們似乎較愛聽爵士樂和Perry Como的歌曲；到我開始愛聽音樂時，是披頭四和Rock & Roll流行曲，反映了不同年代；現時在家庭聚會，家人和妻子則常看著手機。迪士尼很勇敢地在這部電影提出科技這話題，因為這公司一直站在科技的尖端，是時候讓觀眾去決定一下了。

記：在《反斗奇兵2》巴斯對翠絲有傾慕之情。你年輕時有否相同經驗？ 添：很有趣！你提起這一點。我的17歲女兒在過去數年都在談論這個話題。我有7名兄弟，家中全是男生。在我五、六年班時曾傾慕一名女生Diane，但不知道如何去表達心意，於是買了一盒Russell Stover朱古力，在一個星期六的下午去她家敲門。Diane開門後便叫「媽媽！」她母親問：「添，有甚麼幫到你？」我說買了些朱古力給你，她們很驚喜說「噢？」我告訴Diane：「希望你知道我很掛念你！」之後我便回家，亦沒有感到害羞。

交棒翠絲是最佳人選 記：胡迪在《反斗奇兵》是一名很忠實的朋友，但在上一部戲的尾段，你把警長徽章交給翠絲。你對電影的發展有甚麼期待？ 湯：我認為是年輕人的世界了。把徽章交給翠絲，意味着把責任交給她；胡迪則有新「任務」，例如去尋找其他被遺棄的玩具，讓他們再領悟到成為玩具的真正意義。胡迪不感疲倦和氣餒，展開美好的新一頁。他也認為翠絲是最佳人選，二人的想法和行動很相似。 記：胡迪和其他玩具分開生活，服飾及裝扮改變了，更有點禿頭。對此你有何看法？

湯：因為胡迪經常把帽子又戴又除，每次都有些荒漠結皮掉下，是「標準作業程序」。他的內餡是布料和稻草等有機物質製成，但完全沒有影響他的能力，一樣會跑跑跳跳，會駕駛其專車到達目的地。他偶爾會用啡色畫筆「補妝」，但必須是相同的啡色！ 記：首部《反斗奇兵》上映至今近30年，累積了很多粉絲，在香港有很多支持者。兩位有否感受跟大家分享？ 添：我有點驚訝這故事可以接觸到如此多的觀眾，尤其可以看到原本的配音版本，對我來說很謙卑。

湯：我認為這不是《反斗奇兵》第5集，是《反斗奇兵》傳奇故事。每一集都有其獨特之處。我和添會說「我們會去拍下一部《反斗奇兵》，而不是拍《反斗奇兵》第5集」。對香港和其他國家地區的觀眾來說，大家都十分期待有新一集的《反斗奇兵》，我們也有同感，玩耍和歡樂是共通語言。 記者Lilly Lui洛杉磯報道