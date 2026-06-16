Tyson Yoshi首開腔回應被追數64萬官司 Haters話我半架車都唔止：但道理唔係咁

Tyson Yoshi出席品牌活動，首度開腔回應演唱會藍光碟走數事件。(林俊源攝)

Tyson Yoshi今日現身金鐘出席品牌「溫布頓香港主題限定店」活動，同場還有韓國Oppa金載原（Kim Jaewon）和男團 THE BOYZ 成員池昌珉（Q）、香港視后宣萱（Jessica）和譚旻萱(Mandy)。Tyson首度開腔回應演唱藍光碟「走數」事件，對於被設計及製作公司入稟控告，指他及其兩間相關公司違約，拒絕接收貨品及付款，追討至少約64萬元。Tyson直言事件已進入司法程序，沒有太多可回應，但坦言對事件感無奈和困擾，「其實我哋演唱會咁多方面，由頭到尾都冇OK過個價錢，大家諗吓個價錢， 64萬做1000隻唱片，每隻六百幾蚊成本，你計拍攝、剪接同mixing，mix二十首歌，平極萬幾蚊一首，夾埋都要廿萬，仲有photo book印刷成本都未計，計埋要過千蚊一隻成本，我自己覺得唔係好合理。」

拒俾錢息事寧人 問到事件可有造成困擾，他自言近期已很乖，估不到惹上官非，「以前特登撩人，就自己抵死啦，但今次……我都有朋友話咁多個party，俾錢息事寧人。但我話無可能，今日攞60萬，聽日可能下次600萬，點有可能？有Haters話我半架車都唔止，係呀，但道理唔係咁！」他直言因心情困擾，買了新車平衡情緒，「都要抽離下，因為而家買兩個轆，平好多。不過最近天氣玩唔到，惟有開工同揸四個轆。」他表示獲太太允許，認為已年過30歲，過了發脾氣和挑戰速度的階段，加上有揸私家車經驗，會注意安全。

強調從未授權 Tyson強調從沒正式授權確認合約，雖曾與該公司合作，設計靚但價錢偏貴，對於被對方律師指他默認，就不敢苟同。他表示對方正式發信前亦曾溝通，「佢哋話已經做咗，但我哋都冇approve，點可以開工做？」他重申演唱會任何一方都沒有簽署文件授權，「我哋係話個設計OK，但我哋有權請其他廠印，我買你個設計，你有相熟嘅廠，但唔代表我一定要用。」他預計最快一年半至兩年才正式審訊，笑言無論判決怎樣，律師都是大贏家。

拍《九龍城寨之終章》讚嘆吳彥祖太型 談到早前被拍到參演《九龍城寨之終章》的拍攝，Tyson起初扮驚訝反問：「好似係張繼聰或者泰迪羅賓。」然後禁不止大笑，「第一次拍電影，人生第一次後悔紋身問，因為遮紋身嘅時間都耐一。」起初要花逾兩小時，其後才減至個半小時，他自言主要被打，被鄭保瑞導演嫌太大隻，要穿長袖衫拍攝，現尚餘少量戲份未完成，他透露演手下，「導演話做自己，無演技。」他坦言在片場遇到吳彥祖，不斷在瑞導前讚嘆對方好型，自嘲是「全場最薯一個」，「導演話過咗40、50歲，做住𡃁先，我都幾開心，唔係好main，又唔係好茄。」他強調只係做自己，只係多了鬍子。對於同場的Jessica受訪時表示想跟他學rap，Tyson就罕有地表現尷尬，解釋公開場合，「有個女性喺度就怕醜。」