熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jun-16 20:49
更新：2026-Jun-16 20:49

Tyson Yoshi首開腔回應被追數64萬官司 Haters話我半架車都唔止：但道理唔係咁

分享：
WhatsApp Image 2026 06 16 at 7.10.24 PM (1)

Tyson Yoshi出席品牌活動，首度開腔回應演唱會藍光碟走數事件。(林俊源攝)

adblk4

Tyson Yoshi今日現身金鐘出席品牌「溫布頓香港主題限定店」活動，同場還有韓國Oppa金載原（Kim Jaewon）和男團 THE BOYZ 成員池昌珉（Q）、香港視后宣萱（Jessica）和譚旻萱(Mandy)。Tyson首度開腔回應演唱藍光碟「走數」事件，對於被設計及製作公司入稟控告，指他及其兩間相關公司違約，拒絕接收貨品及付款，追討至少約64萬元。Tyson直言事件已進入司法程序，沒有太多可回應，但坦言對事件感無奈和困擾，「其實我哋演唱會咁多方面，由頭到尾都冇OK過個價錢，大家諗吓個價錢， 64萬做1000隻唱片，每隻六百幾蚊成本，你計拍攝、剪接同mixing，mix二十首歌，平極萬幾蚊一首，夾埋都要廿萬，仲有photo book印刷成本都未計，計埋要過千蚊一隻成本，我自己覺得唔係好合理。」

adblk5
0c47b987 137d 4a2f bef5 1a5de5ad64db WhatsApp Image 2026 06 16 at 7.10.22 PM WhatsApp Image 2026 06 16 at 7.10.21 PM WhatsApp Image 2026 06 16 at 7.10.28 PM (1)

拒俾錢息事寧人

問到事件可有造成困擾，他自言近期已很乖，估不到惹上官非，「以前特登撩人，就自己抵死啦，但今次……我都有朋友話咁多個party，俾錢息事寧人。但我話無可能，今日攞60萬，聽日可能下次600萬，點有可能？有Haters話我半架車都唔止，係呀，但道理唔係咁！」他直言因心情困擾，買了新車平衡情緒，「都要抽離下，因為而家買兩個轆，平好多。不過最近天氣玩唔到，惟有開工同揸四個轆。」他表示獲太太允許，認為已年過30歲，過了發脾氣和挑戰速度的階段，加上有揸私家車經驗，會注意安全。

adblk6

強調從未授權

Tyson強調從沒正式授權確認合約，雖曾與該公司合作，設計靚但價錢偏貴，對於被對方律師指他默認，就不敢苟同。他表示對方正式發信前亦曾溝通，「佢哋話已經做咗，但我哋都冇approve，點可以開工做？」他重申演唱會任何一方都沒有簽署文件授權，「我哋係話個設計OK，但我哋有權請其他廠印，我買你個設計，你有相熟嘅廠，但唔代表我一定要用。」他預計最快一年半至兩年才正式審訊，笑言無論判決怎樣，律師都是大贏家。

WhatsApp Image 2026 06 16 at 7.10.27 PM (2) WhatsApp Image 2026 06 16 at 7.10.27 PM

拍《九龍城寨之終章》讚嘆吳彥祖太型

談到早前被拍到參演《九龍城寨之終章》的拍攝，Tyson起初扮驚訝反問：「好似係張繼聰或者泰迪羅賓。」然後禁不止大笑，「第一次拍電影，人生第一次後悔紋身問，因為遮紋身嘅時間都耐一。」起初要花逾兩小時，其後才減至個半小時，他自言主要被打，被鄭保瑞導演嫌太大隻，要穿長袖衫拍攝，現尚餘少量戲份未完成，他透露演手下，「導演話做自己，無演技。」他坦言在片場遇到吳彥祖，不斷在瑞導前讚嘆對方好型，自嘲是「全場最薯一個」，「導演話過咗40、50歲，做住𡃁先，我都幾開心，唔係好main，又唔係好茄。」他強調只係做自己，只係多了鬍子。對於同場的Jessica受訪時表示想跟他學rap，Tyson就罕有地表現尷尬，解釋公開場合，「有個女性喺度就怕醜。」

adblk7

ADVERTISEMENT

【👇送第6屆工展會購物節電子門票👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務