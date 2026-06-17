譚旻萱羨慕白滑Oppa擇偶偏愛黑實運動男 公開向霸總古天樂示愛

譚旻萱(Mandy)昨日於金鐘出席品牌活動，同場有韓國新星金載原（Kim Jaewon）和男團 THE BOYZ 成員池昌珉，問到對兩Oppa的印象時，Mandy卻道，「我鍾意運動型，皮膚黑少少，佢哋真係白得好羨慕，自己都想咁白，但係過人世就唔想咁，我同佢保護嘅感覺係50%，但我都想佢保護我係80%。」問到理想型的例子時，她就明言「我鍾意好似我老闆咁Man，咁型，有啲霸道feel。」她更應記者要求公開「示愛」，「古生，我就係鍾意你咁霸道。」說罷，她都忍俊不禁。

願cosplay上紅館舞台

談到古天樂將於8月踏紅館開個唱，她笑言，渴望古生以霸總之名「命令」她入場，甚至上台表演。問到有甚麼賣點吸引古老闆時，「佢鍾意動漫，我又鍾意動漫，所以咩動漫都可cosplay下，希望唔好十八禁，扮巨人都可以。」她希望有天可到古天樂的玩具倉庫。她笑言望將來可擁有一個1:1的古天樂巨型公仔，又指公司放置了一個馮德倫1:1的公仔，自爆曾與「馮德倫」公存共舞，竟還拍短下send給對方，得到一個笑哈哈的回應。談到近期工作，Mandy表示現正拍攝新戲，沒有男神對手，又自言最想合作拍戲的男藝人是古天樂，仲對方願意，拍咀戲都無任歡迎。