你好，打刧！Return｜魯文傑想搵劉德華客串外賣仔 麥沛東不捨芯駖受苦寧願被摑

由劉德華作為出品人的「舞台山莊」，成立十周年紀念作《你好，打刧！Return》，將於8月21至9月6日在灣仔藝術中心演出20場，從劇中演員升任導演的魯文傑（Simon），近日率領六位主角麥沛東（麥東）、巢嘉倫（阿巢），COLLAR成員李芯駖，偕新加入的成員何啟華（阿Dee）、陳湛文（Peter）、王俊傑（Romeo）出席記者招待會，席間播出精華片段，回顧「舞台山莊」成立十周年以來的演出項目，包括兩度公演的《尋找快樂時代》、《你好！》系列之《你好，打刧！》、《你好，打刧！Reunion》等，同時正式宣布十周年紀念作《你好，打刧！Return》將於8月至9月強陣出擊。

從之前《你好》系列的騰雞銀行經理，「升職」為今次《你好，打刧！Return》的導演，魯文傑坦言心情有點緊張，戰戰兢兢去接受挑戰：「相對做演員，作為導演，事前工夫要有好多準備，今次想發掘新思維，譬如會有影像加入，盡力去找些引起大家共鳴的生活瑣碎事；劉老闆（劉德華）提議我又演又導，但我害怕跳不出演員崗位去宏觀整個劇，不如專心做好導演，可以用另一個角度找尋新鮮感。」Simon笑言，曾經想過找劉德華客串外賣仔一角，但擔心他粉墨登場的話，本來一分鐘的戲分會欲罷不能，最終打消主意。

消費論出自華仔手筆 「三朝元老」麥沛東表示每次參演《你好》系列，心情都無比緊張，尤其是要完美演繹那段掀起網絡熱話、點擊率高達390萬的「消費論」，麥東憶述：「好大壓力，第一次做到尾場，居然忘了對白，那場劉老闆有來，我個腦萬馬奔騰，但表面要不動聲色，我站在台上整整一分鐘後才記得！」麥東透露，這段對白原來出自華仔手筆，而且隨着社會現況不斷遞增，暫時最多有高達58種「費用」，麥東說：「忘記台詞那一場，我知道劉先生會出來謝幕，做完那刻有心理準備，他會叫我再講一次，完騷時我個腦立即再run一次，結果他真的叫我，好彩順利，證明那次失手只係意外。」另一個麥東最擔心的情節，是需要掌摑芯駖，他不捨地說：「上次提議過不如芯駖摑我，她頭細又面薄，我怕打傷她；記得有次排戲，她輕鬆地跟我說面腫了，我立即被嚇得說不如借位吧，她才道出只是熱氣、牙痛！」芯駖笑道：「我好怕打傷人，寧願被人打！」上次在《你好，打刧！Reunion》，芯駖表演自轉技驚四座，她說：「今次都會跳舞，無論視覺、劇本各方面都有提升，挑戰人體極限！」芯齡在電影處女作《望月》曾與陳湛文合演夫婦，想不到在《你好，打刧！Return》再結劇緣，今次芯駖變成Peter的銀行下屬，Peter笑道：「拍《望月》時，我的女兒還是BB，剛剛我才給女兒跳舞的片段，讓她評頭品足！我有看上一次《你好，打刧！Reunion》，我覺得芯駖每次踏台板，都會不停自我強化，今次要追火箭的那個人是我！」

曾經惡搞愧對劉天王 與Peter同屬《你好》系列新成員的阿Dee何啟華，收到「舞台山莊」的邀請，欣然接受挑戰，阿Dee說：「他們讓我選角色，我選了刧匪Sunny，純粹喜歡這個人物，未必有導演會找我演這類角色，我覺得Sunny好有型，今次希望將現實中的荒謬凸顯出來，令Sunny看來更加搞笑、瘋狂，而不會重複之前的演出。」早年，阿Dee曾在搞笑視頻模仿劉德華，他笑言一直以來，每次見到華仔都有點不好意思：「當年模仿得太醜怪，怎會想到有一天，劉先生會認識我？其實他很友善親和，只是自己太緊張，直到今次我終於適應，大家一起創作，我必須放下戰戰兢兢去表達意見，才能找到最佳效果。」阿Dee對劇界充滿熱誠，曾參與過十幾部舞台劇演出，今次再演《你好，打刧！Return》 ，定必傾注所有心力，以最佳狀態呈獻觀眾。

剛榮獲第34屆香港舞台劇獎「最佳男配角」（悲劇／正劇）的巢嘉倫，也是《你好》系列的台柱，他寄望阿Dee的加入，能帶來更大衝擊：「阿Dee有瘋狂感，也有好多想法，演Sunny會有多些刺激；上次我的演出有些沙石，這次會找多些平衡，改善自己。」另一位新成員王俊傑，憑自薦得到角色，Romeo說：「之前我在台下做觀眾，好羨慕一班演員，今次能夠參演極度興奮，好想把握這個寶貴機會，劇本已被我揭到皺皺地！」《你好，打刧！Return》於8月21日起在灣仔藝術中心演出20場，門票下星期一（22日）公開發售。