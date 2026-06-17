容祖兒出任保育大使探訪企鵝 「龍虎豹」合體獲阿Sa阿嬌慶祝46歲生日

香港海洋公園保育基金（保育基金）宣布樂壇天后容祖兒出任「香港海洋公園保育基金大使」，攜手與公園及保育基金推動香港及亞洲區其他地方的野生動物保育，以及相關之教育工作。 昨天（6月16日）是容祖兒生日，周末一衆支持者於海洋公園提前為她慶生。容祖兒在活動當日特別帶領29位小朋友及他們的家人到海洋公園「南極奇觀」探訪企鵝，透過公園護理員導賞和近距離餵飼國王企鵝、南跳岩企鵝和巴布亞企鵝的罕有機會，啟發下一代認識南極生態及如何在日常生活中保護環境，令生日派對倍添意義。

阿 Sa賀 嫲嫲100歲生日 為慶祝容祖兒加入海洋公園的保育行列，海洋公園公司行政總裁及香港海洋公園保育基金受託委員會成員黃嗣輝代表公園送上特製的「動物大使」巨型生日卡，標誌著雙方的合作正式啟動。祖兒對出任保育大使深表雀躍，她分享道：「小朋友和動物我都十分熱愛，保育大使是推動生態保育與兒童教育的完美結合。我期望藉這次合作為大自然和野生動物出一分力。未來我會積極向大眾，特別是年輕一代，推廣保護動物及和環境的重要性。」台下的歌迷及來賓隨即報以熱烈歡呼！

容祖兒好姊妹阿Sa（蔡卓妍），在社交網分享為「生日之星」祖兒和嫲嫲的慶生照，原來阿Sa的嫲嫲剛好100歲生日，乖孫除特別訂製嫲嫲造型的生日蛋糕外，在生日宴上更有壽桃包，同場還有關智斌及霍汶希（Mani）。容祖兒近期頻頻獲圈中好友慶祝，阿Sa貼了不同場合為好姊妹慶生的照片，更作狀咀咀壽星女，當中亦見到阿嬌（鍾欣潼），造就閨密鐵三角組合「龍虎豹」又再同框，祖兒亦有留言多謝阿Sa，並寫：「多謝老友，️你的出席率是100%，️有你的party 才是party，愛你！」