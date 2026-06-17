大象的告別式2.0專訪｜李駿傑Jeremy強尼剖白告別遺憾心路：將啃唔落嘅屎變養份(有片)

MIRROR成員李駿傑Jeremy首次演出音樂劇《大象的告別式2.0》，現於東九龍文化中心公演。《大象的告別式》兩度重演均有不同男主角，2023年首度重演由隊友陳瑞輝(Frankie)主演，今年再度重演換成Jeremy當男主角。Jeremy坦言起初拒絕參演，「因為不想被人拎我跟皮皮(Frankie)比較，這世界經常將我們12個不停比較，或者跟其他人比較，我想避免這件事發生。」不過Jeremy想深一層，既然演舞台劇一直是自己的心願，難得可參演一個喜歡的劇本，為何因別人眼光而錯失機會，「當你遇到一個好機會，唔係要擔心而係諗點樣令件事更好。」《2.0》依然由黃靖程擔任藝術總監兼主演、強尼和馮志佑合演，但劇本有4成改動，務求貫徹主題同時帶來新鮮感，

深挖傷口 赤祼體驗 Jeremy回想當年坐在觀眾席觀賞，已深被感動，「將離別這件事放在枱面，很直接和赤裸地面對，好像給觀眾第二次機會，面對已告別的人，令我有好多反思。」他又笑言，劇中強尼和馮志佑的爆笑互動，印象深刻，可謂有笑有淚。強尼與馮志佑、黃靖程(小龍)繼續上陣《大象的告別式2.0》。他回想當年在7個月內接連拍了3套劇集《反起跑線聯盟2》、《弊傢伙！我要去祓魔》和《出租大叔》，其間演出《大象的告別式》，他形容演舞台劇的赤裸體驗，衝擊很大，「平時拍劇只係對住團隊，但舞台劇喺千幾人面前，無take2，每晚都要全情投入，不停撕開膠布，挖自己傷口。」原來小龍早已想重演，但他有感心理難負荷太重而婉拒，今次答應演出，希望能為觀眾帶來不一樣的「告別式」。「現在人生經歷不同了，多了空間和經驗去重新處理，是件幸福的事。」

放低歌手身份 唱住講對白 首次演出音樂劇，Jeremy自言最大挑戰是「唱住講對白」，跟他作為歌手的演繹，完全是兩碼子的事，「你要真確地代入陳朗(男主角)這個人，去唱出這些台詞，真係需要排練，有些情緒的堆疊去表達出來，不是平時唱首歌，我只係唱一些音出來，但講台詞係第二個世界。」強尼嘗試分析，「以前他只要自己練好首歌唱出來，戴著耳機聽著音樂唱，今次係聽觀眾反應，聽旁邊個人講台詞，歌手好少會咁樣。」Jeremy認為最困難是情緒拿捏，「例如有些場口很沉重，情緒好波動，然後你要即刻唱歌，點可好清晰表達給觀眾聽？」他舉例說《離別的規矩》，黃靖程形容為男主角的主題曲，「如果我係陳朗喊緊，咁用埋個情緒就喊住唱，但如果我係Jeremy，就覺得好難，呢首歌唔簡單。」

企上台 點怯都要有自信 強尼和Jeremy從《全民造星》認識至今， 8年來首度真正合作。在Jeremy眼中，負責介紹參賽者出場的強尼猶如「引路人」，聽他在後台的讚賞是莫大鼓勵，「原來我做嘅表演有人睇、有人欣賞，給我好大信心。如果今次好這演出，有種報答佢嘅感覺，我就係當日你話好穩定嗰個，想證明佢冇睇錯。」強尼見證Jeremy的成長和改變，「當日我地話Jeremy係超穩定嘅人，佢係液體，倒落去咩容器就係咩。後來出道見佢演唱會形象、單飛歌曲，建立咗一個沒諗過嘅形象，而且強化咗當日比賽時搵到嘅表演路向，佢亦好忠於呢個方向，亦令觀眾鐘意。」他最欣賞Jeremy舞台上的自信，Jeremy自言，「表演者企上台，我的心態係背後點怯都要做到最好。」

好好道別 從逃避到接受 《大象的告別式2.0》是關於生離死別故事。強尼坦言，「如果你第一次經歷，就會死去活來，我地冇可能再跟同一個人講再見，若有機會再經歷一次講再見， 但下一次面別離時，未必會係同一方式，上次演完《大象的告別式》係幫到我度過。」他認為難免經歷逃避、傷心、認識自己再放低，歷時因人而異，「其實點快都唔會短，真係要自己經過一次，才知咩叫放低，有時以為唔諗就放低，其實係逃避。這幾年我經歷過生離死別，再重新觸碰就發現上次以為放下，原來仍在逃避，今次我放下才是放輕了，當我望住呢段關係，接受對方已經唔存在。」

表演的遺憾 劇名的「大象」是遺憾的隱喻，人生難免有遺憾，如何面對和告別，是一生課題。對表演者來說，表演總帶有遺憾。Jeremy坦言，「以前會好執著，在台上走音、忘詞、舞步等，所謂嘅遺憾或後悔，會折磨自己好耐，不停鑽牛角尖。現在會提醒自己，過去已發生嘅事不能改變，點解要執著於發生過嘅事，而唔係努力裝備自己做好下一次表演。」強尼忽發奇想，透過比喻生動演繹箇中領悟，「你會將屎變做肥料，但確實當刻係屎就係屎，你啃唔落就係啃唔落，但放耐咗會變成養份，咁係咪早啲隊咗舊屎就可？但唔同就係唔同，你冇得急，你有幾快放過自己？讓佢慢慢轉變。」

從收埋到有話直說 遺憾，有時源於未能修補的關係。但強尼認為告別遺憾，修補不是惟一途徑，「例如你與朋友疏遠咗，有啲距離建立咗，中間發生咗嘅事，唔係打過電話就可以，有時就係拎唔起個電話，講唔出嗰句話，如果咁易就唔會有隔閡。」與其勉強自己去修補，倒不如接受彼此已疏遠，或許再等適當時機，「其實人有太多感受，唔識處理，好多時以憤怒嘅情緒去掩飾真實感受，要了解自己點解有咁反應，有時push自己都做唔到。」Jeremy認為關係是雙向，選擇淡如水或深交，不是單向決定；反而家人關係，與生俱來，「以前我咩都唔會同父母講，唔想佢地擔心，但現在好鍾意分享自己日常生活，會同阿媽video call，俾佢知道自己個仔經歷咩事，即使好辛苦都會講，因為想佢知我發生咩事，讓她安心，同建立我地之間嘅感情，而唔係好虛假咁我OK你OK。」

採、攝：Grace 服飾：Lane Crawford(Jeremy) 造型：PIPA Creative(Jeremy)