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娛樂
出版：2026-Jun-18 08:00
更新：2026-Jun-18 08:00

一個部門的誕生｜廖子妤染藍頭髮化身電視台吉祥物 梁雍婷獲寶珮如撐場

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廖子妤笑言若票房理想，或會化身戲中的電視吉祥物跳舞。

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廖子妤、白只、麥沛東、梁雍婷、戴玉麒和謝君豪等主演的電影《一個部門的誕生》日前於鑽石山舉行首映禮，一眾主創齊齊現身，為配合電影「cut台」主題，首映禮特別以「cut台」cut斷電話線的形式進行剪綵儀式。出爐影后廖子妤笑言：「我喺戲入面飾演嘅角色叫做Lucky，係電視台嘅宣傳人員，會著住HAPPY仔吉祥物嘅衫，周圍去派傳單，藍色頭髮嗰個就係我。呢部戲我好開心可以參與，同大家一齊拍戲嘅十幾日生活好開心好Lucky。」被問到若票房理想有何福利時，Fish就表示有可能再扮吉祥物跳舞。不少圈中友好亦現身捧場，包括金像影后余香凝、談善言、林子傑、肥腸、蘇家樂、徐頴堃、導演陳茂賢、導演吳煒倫、導演陳詠燊、導演黃修平、導演簡君晋及導演趙善恆等。電影於今日(18日)上映。

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女主角梁雍婷則大呼輕鬆：「我喺電影入面飾演山姐，為咗故事cut咗頭髮，係一個破案神探。我唔緊張㗎，我覺得自己好從容，我諗觀眾可以入場睇下我到底緊唔緊張。」拍戲被梁雍婷狂摑到面留紅痕的寶珮如亦在現身，力證感情浪好。首度主演電影的戴玉麒則指：「我飾演德仔，我個角色因為嫲嫲申請咗收費電視，我要去幫佢cut台，當然唔係咁容易cut到，想知道入面發生咩事？就一定要入戲院睇喇！」戲中被觀眾激讚勁多笑點的麥沛東指：「我嘅角色叫肥波，係一個便衣警察，佢喺返工嘅時候蛇王去咗cut台，所以就遇到呢件事。」白只簡單分享：「我喺戲入面飾我飾演客戶服務主任，處理CS部份。」

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至於首執導筒的導演麥天樞謙虛表示：「原來以為cut台已經好難，點知原來拍戲仲難，好彩我哋導演組好齊心，因為我哋嘅主演數目同足球隊相若，每個拍攝日以不同陣式協調演員，一齊以踢好一場波嘅心態去做好一件事。」至於監製劉浩良則笑言：「有啲嘢你想cut係應該要cut到嘅，但係有啲嘢反而係唔應該cut到嘅，好似係預算喇，好彩我哋嘅老闆寰宇娛樂係冇cut我哋預算嘅。」

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