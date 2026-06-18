施可瑩卵巢癌擴散 身體差停化療 獲介紹醫生Lillian坦言：錢嘅問題

精通四種語言，曾是ViuTV節目主持，經常擔任泰星、韓星見面會、電影謝票場司儀的施可瑩，上月公布確診卵巢癌，已擴散到盲腸，已進行子宮切除手術，並需裝上人工造口以維持生命。年紀輕輕面對連串打擊，施可瑩仍積極面對，並在社交平台寫「Lillian的抗癌日記」分享與病魔對戰的點滴，她坦言，「一向好硬淨嘅我喊咗勁多晚～對我、另一半、朋友、家人，自己好似變咗做一個負擔咁，好驚冇得再做自己喜愛嘅工作。」她曾透露化療的副作用，不僅脫髮，更令身體指數偏低，心跳異常飆升至每分鐘140次，一度悲觀不已：「聽到好似自己下一秒就會88(拜拜)，生命就係咁，冇人知下一秒咩事。」不過她仍堅毅表明：「我未放棄㗎！」

申請做大體老師 上周她曾分享身體面對化療的不適反應，「打返薄血針之後又開始嘔血，所以又要停薄血針，依個過程好痛苦，不停嘔真係幾辛苦下。但會頂到架，下星期就二化，所以一定要頂到！！！！」不過昨日她更新狀況︰「醫生話身體太差，已經唔合適化療，所以之後都會舒緩為主，但我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅！」接著她在IG限時動態轉發訊息，「希望我嘅勇氣可以感染到大家。」

網民發起眾籌 施可瑩出po後，不少圈中人亦留言送上祝福和勉勵，包括余香凝、彭秀慧。彭導說︰「你好叻女！無論結果如何，做你覺得啱嘅決定，自己相信嘅決定，亦希望身邊有人可以同你一齊度過，祝福你。」駱胤鳴謂：「Not the time to say goodbye 純粹想讚你，你係一個好好嘅女仔對人有禮貌、友善、貼心，做事認真有交帶，好開心可以認識你，喺你身上學到好多嘢，你帶俾我哋好多正能量，你教識我哋好多好嘅價值觀，你做得好好，跟住落嚟嘅時間可以吃吃喝喝煲多啲劇。」

網民洗版式為她打氣，有熱心網民介紹兩位婦科腫瘤醫生給她，鼓勵她嘗試其他方案，不要放棄治療。不過施可瑩道出現實苦況︰「錢嘅問題」，她坦認無錢醫病後，有網民發起眾籌，希望施可瑩得到治療的希望。