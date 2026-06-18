是枝裕和抵港冒雨走3場謝票 自爆寫劇本曾問ChatGPT意見 笑言與AI關係到此為止

日本名導是枝裕和新作《再生家族》今日(18日)上映，向來重視香港巿場的是枝裕和在百忙中專程來港宣傳，昨日(17日)抵港即現身3謝票場，並在映後分享與觀眾交流。難得是枝裕和來港，電影公司特地邀請了6位本地插畫家包括「塵阿力」、癲噹、CUSON LO、MAN僧、文地貓和PEN SO，看畢新作後繪畫送給導演作禮物。導演首次以「AI」作電影題材，原來他在撰寫劇本時亦向ChatGPT諮詢意見，但結果不似預期，他又親解戲名(箱の中の羊, Sheep in the box)的緣由，並透露名著《小王子》和《科學怪人》對他創作的影響。

是枝裕和首先多謝香港觀眾冒雨捧場，「能夠親自跟觀眾交流見面，對電影人來說是拍電影的最終目標，可以聽聽觀眾對作品的感受才拍下一套。」新作貫徹導演的家庭主題，以「科技是否真正能讓死去親人復活再生」為起點，講述影后綾瀨遙與日本綜藝節目搞笑組合「千鳥」成員大悟飾演的年輕建築師夫婦，為療癒意外喪子之痛，透過AI再生科技，迎來跟兒子一模一樣的仿生人形機器人，企圖重組破碎家庭。是枝裕和自言在生活上甚少用AI，但要開拍AI題材，似乎有欠說服力，於是在監製的建議下，將劇本交給ChatGPT問意見，「ChatGPT給了很多comment，這些都是理所當然的comment，但完全感受不到人類的味道，到底它的取態是源自平時看甚麼電影，我完全感受唔到，我同AI的關係應該到此為止，暫時不會跟AI有任何轇轕。」

揭小孩選角準則

新作由小孩演員飾演AI仿生人形機器人，是枝裕和自言沒有參考坊間的機械人角色設計，但在試鏡時的取向跟以往有所不同，「以前搵小朋友試鏡，通常選坐唔定、企唔直的小孩，今次則觀察他們能否企直坐定，要求他們試演停電的狀態，如何窒一窒停頓，因為我不是要求小孩子扮機械人，反而是以加減法則，減低真實小朋友的味道，做到跟正常人有點不同的感覺就可以。」

喜歡《科學怪人》的哀傷

是枝裕和又談到很喜歡英國名著《科學怪人》故事，「因為他被造和誕生，但得不到創作者的愛，明明內心非常親切溫柔，但因外貌受人類討厭，遭遇悲慘，我特別喜歡這種哀傷。」不過，今次《再生家族》的創作則與《科學怪人》無關，反而滲入了另一部很喜歡的著作《小王子》，「今次是講人類是如何接受仿生機械人這種非人類的存在，特別想呈現仿生機械人同媽媽交流時，若媽媽讀繪本給仿生機械人聽，仿生機械人因沒有人類感情，聽不明白故事真正意義，應選甚麼繪本故事？於是我想起《小王子》故事，仿生機械人不明白小王子的感受，有了這情節後，才發展到以此作為電影名字。」