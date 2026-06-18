佘詩曼未必接拍《新聞女王3》 演《正義女神2》要視乎劇本

佘詩曼今日現身灣仔，以一身「Man姐」造型為京東MALL出席開幕活動。阿佘上月28日迎來51歲生日，日前獲《新聞女王》的「文家軍」倪嘉雯、姚宏遠、黃浩霆洺等成員慶生，連古天樂也有驚喜到賀，阿佘表示早前因聲帶發炎，導致慶祝活動約了三次才成事，對於古天樂今年8月將在紅館開騷，她已向古生要求到時要坐第一行。

TVB決定開拍《新聞女王3》及《正義女神2》，身為系列主角的阿佘尚未表態是否回歸，她坦言當日聚會期間大家都有研討過會否參演《新聞女王3》，強調最緊要是劇本：「不我都同佳哥（鍾澍佳）都覺得唔好為開而開，今次想帶俾觀眾乜嘢message呢？呢個係最重要。」相比起《正義女神2》，她認為劇本較容易發揮：「始終少年問題case或真實個案都為反映到出嚟，或者都好需要社會去注意，我覺得呢個題材會比較容易啲寫。」目前，阿佘揀選劇本會想挑戰未演過的角色，或者是未合作過的對手，阿佘又坦言現時只會接拍留在香港拍攝的作品，因此想留港陪媽咪，並稱：「多啲時間喺香港我會放心啲，如果出咗去出面，我會晚晚都唔放心，始終佢年紀都開始大，其實都需要照顧，一個老人家自己喺屋企其實我覺得佢會驚，所以我喺度佢會安心啲瞓得好啲。」最近經常陪母親買餸享天倫。

跳芭蕾舞認識吳文忻

當年夥拍郭羨妮、楊思琦的劇集《無名天使3D》最近於深夜重播，阿佘表示太夜沒有翻看，但仍記得當時拍攝十分辛苦。早前有女藝人透露拍攝接吻戲時遭男對手「鹹豬脷」，問到可有類似經歷？阿佘稱：「咁又冇，唔小心揩撞實有，但故意嘅就冇。」認為若劇情需要有親熱戲亦會配合。

另外，港姐出身的吳文忻在本月9日病逝，當年吳文忻奪得港姐季軍是由阿佘負責頒獎，她表示：「聽到當然好唔開心，咁後生，同埋有兩個小朋友，我知道佢好堅強，都戰勝咗好耐，我係好欣賞佢。」阿佘又憶起小時候兩人在同一芭蕾舞學校上堂，由於不同班，所以當時沒有太多接觸。