楊明被莊思明爆有拖延症求婚無驚喜 婚禮先喺吉隆坡舉行再返港開party

楊明與莊思明由2016年拍拖，今年4月1日兩人迎來拍拖10周年紀念當日，大曬一輯兼具性感與華麗的「婚紗感」，未幾流出婚訊，二人的喜帖亦意外曝光，婚禮將於今年8月2日在馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行。今日一對準新人出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳，大會安排玩二人三足運送糭形公仔，楊明一手抱起莊思明及一大堆糭形公仔來回錄影廠，谷到面紅紅，期間湯盈盈出手騷擾一番，現場儼如玩接新娘一樣，笑爆全場。

否認雙喜臨門求婚零驚喜 楊明與莊思明接受訪問時透露沒有想過喜帖會被好友們「開心出賣」，率先公布他們的喜訊，笑謂亂了他們的陣腳。問到是不是雙喜臨門，所以急住結婚，他們否認，並謂一直都是一步一步來，笑指代他們發帖公布的朋友應該才是最心急的一個。 至於求婚細節，楊明說：「小小驚喜，喺一班朋友面前囉，哈哈！單膝跪低係必須！」思明笑住表示沒有驚喜，全因身邊的朋友守不住秘密，問到當下的心情，她說：「比想像中平靜好多，哈哈！情緒看乜太大起落！」問到求婚片段會否跟大家分享，楊明表示會，稍後會發布影片給大家看。

但求家人朋友開心 楊明指思明很想要一個夢幻婚禮，自己會盡量配合。思明坦言現實中難實現，但最想家人、朋友很開心，有一個難忘的一晚。他們表示在吉隆坡舉行完婚禮之後，下一步再諗香港的部分要如何進行。思明說：「香港可能搞一個大型party，但未知幾時。因為香港有好多人要邀請，如果要一圍為食飯嘅話，佢（楊明）負擔好大，同埋好難全部人都喺同一個日子得閒。如果搞一個流水式嘅party，邊個放工就邊個嚟，咁就可能會開心啲。」

爆楊明拖延症嚴重 問到婚禮是不是一切交由女方籌備，楊明只需配合，他忍不住笑了出來，繼而思明說：「千祈唔好！佢平時所有嘢都已經不負責任，仲要我負責！我成日都鬧到佢飛起，佢係超級無敵拖延症，好討厭！講一次又唔做，講第二、三次都唔做，講到第四次就會即刻『𡁻』佢！」楊明笑謂「係冇第四次，因為第一次已經鬧！哈哈哈！」 楊明表示現時全副心機放在吉隆坡的婚禮上，很多東西都要遙距處理。問到會否邀請兄弟姊妹團，或圈中朋友到吉隆坡出席，思明說：「我已經省略咗呢一part，太多嘢搞啦！我自己都仲拍緊兩套劇，係冇時間。如果有兄弟姊妹團，我唔可以咁不負責任要佢哋搞晒，始終佢哋唔係吉隆坡嘅人，未必識，仲要搞埋佢哋就會變相做多咗嘢。」楊明坦言要朋友請假飛去出席是很困難，但也有邀請部分，如他們有時間來便來。