譚詠麟被11歲小歌迷感動到眼濕濕 欲邀三代同堂歌迷飲茶

現年75歲的譚詠麟（校長）將於9月舉行《譚詠麟與您《刻骨銘心》世界巡迴演唱會—終極篇》，雖然近日忙於籌備工作，但為讓歌迷更了解製作演唱會背後的心血，為讓歌迷更了解製作演唱會背後的心血，歌曲的製作流程以及重溫令人刻骨銘心的金曲，推出新一輯訪談節目《我的生命我的愛》，由陳海琪主持，於校長官方YouTube頻道播出。

校長明晚(19日)播放的第4集請來葉偉忠做嘉賓，他分享一段刻骨銘心經歷，就是去年（2025）在《譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會》澳洲悉尼站慶功宴上，遇到一個11歲的小歌迷，「當時已是凌晨1時，佢拎住張海報喺後門等簽名，可惜佢話冇錢買飛睇呢個演唱會，但證明校長嘅音樂係跨年代跨地域。」校長被這個悉尼小歌迷的經歷感動到眼濕濕，再講到自己多年來感染到不同年代的歌迷，他直言最想就是帶出堅毅的訊息給歌迷，說着說着終忍不住灑淚。排舞師Sunny Wong就大讚校長就算是巨星，但從來沒架子，「佢從來都唔會發脾氣，好照顧台前幕後，令我好佩服同敬重。」