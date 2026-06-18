鄭俊弘自爆17歲潛規則經驗 約酒店見面險墮陪客陷阱

上月宣布離開效力24年舊東家TVB的鄭俊弘（Fred），近日到新城廣播接受李有毅（Ben）及李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問。Fred在節目中驚爆入行前一段遭「設計」的黑暗經歷，令他至今仍猶有餘悸。

訛稱邀請任代言人

Fred透露當年約17、18歲，剛參加完《全球華人新秀歌唱大賽》仍未進入藝訓班，有人透過經理人自稱想找他擔任餐廳代言人，並相約在酒店開會。會面期間，對方向Fred索取私人手機號碼，不久後即致電相約，直言「想了解你多一點」。Fred續說：「佢話不如帶你去買衫，話有啲客喺韓國嚟，睇吓你有冇時間去。」