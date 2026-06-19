林襄放閃讚男朋友「一級棒」　正面回應沈玉琳「若結婚封大利是」

味全龍啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森日前被週刊目擊在新北市板橋街頭拖手，疑似拍拖熱戀中。林襄6月18日出席綜藝節目《歐耶一級棒》記者會，被問及感情現況時雖未正面回應，但聽聞沈玉琳曾放話若她結婚就「包大利是」回應笑說：「我有看到這個新聞，我很開心，我會加油。」被記者詢問私下是否有特別替馬傑森加油打氣？林襄則幽默笑說：「跟他說『歐耶一級棒』」。

經理人︰不會過度干涉私人生活

對於林襄被《鏡週刊》拍到與馬傑森一起吃飯、逛街、看電影，她的經紀人6月10日回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」未否認戀情。