劉丹唔敢回味咀食屎陳師奶 盼再入劇組演到最後

83歲劉丹曾先後演過9部處境劇，分別是《香港81》、《真情》、《皆大歡喜》（古裝版＋時裝版）、《畢打自己人》、《天天天晴》、《愛‧回家》（第一、二輯）及《愛‧回家之開心速遞》，被封為「處境劇之王」。昨日他出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳時，謙稱不能驕傲。他表示每一場戲都很深刻，滕麗名則指最深刻一場是丹爺背脊放煙花，因為拍攝時電池過熱，要立即幫丹爺除衫，丹爺亦笑謂當時一度以為自己的背脊燒焦而傳出味道。當提到他與食屎陳師奶上演的世紀一吻，他直言不堪回首。周嘉洛則指是丹爺很大突破，那一幕是非常有意思。

劉丹唔會退休

由於新的處境劇未公布男角，丹爺、周嘉洛直言沒有收到公司通知，一切交由公司安排。丹爺坦言已經休息了廿日，「都唔知咩事，講休息都休息夠啦！公司又無電話通知我！（唔會退休？）搞咩退休！郁得親做啦！幾開心同啲傻仔傻女合作，不知幾開心！」他又指大結局之後，會看下太太為他安排甚麼活動，但自言太太很愛飲茶，自己興趣不太大。

談到他曾跟King Sir在《律政強人》合作，他指對方是一名很勸力的演員，當時King Sir講對白已經很吃力，之後King Sir也少了拍戲。嘉洛就提到自己在訓練班跟King Sir有一面之緣，當時他來講堂並分享了一個道理，「吃虧便會賺」，做事不要怕蝕抵。