陳浚霆自認係幕後黑手 羅樂林舉例證風少為人

羅樂林、林淑敏、許家傑及陳浚霆昨日（19日）出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳，與「風少」陳浚霆傳緋聞的古佩玲未有現身。由於早前網上有指控涉嫌在背後「打毒針」，令某些人氣較高、比較「紅」的演員因而流失工作機會，陳浚霆受訪時表示「係！絕對係！哈哈！」其後他表示看到得啖笑，並笑謂「講到個威力咁大，但凍飲都係要加2蚊，其實唔係咁勁！」而羅樂林、林淑敏、許家傑出口證陳浚霆為人非常好，同事有事必定會幫手，而且出手慷慨。

陳浚霆係福利組長 羅樂林表示疫情及自己受傷的時候，「風少」都會即刻把物資、食物車到他的屋企喺。他說：「呢10年自己出咗事，譬如疫情、受傷，呢個人將成車嘅食物車去我屋企，大小姐又車我走，真係好多謝！《開心速遞》台前幕後嘅福利，佢（陳浚霆）真係⋯⋯」形容對方是福利組長，陳浚霆聞言說到：「因為大家一家人，少少病痛都唔想，希望安排吓，保護吓咁樣囉。我好開心，因為我好欣賞每一位同事、前輩嘅工作態度，大家都對劇本好熟。我啱啱入嚟嘅時候，都有督促自己做好啲，多謝咁多位成為我嘅學習對象！」

「大小姐」林淑敏說：「絕對冇呢件事！唔需要將一個comment無限放大，網上好多人講乜都得，但係唔知道當事人係會被傷害到。」許家傑表示認同：「網上大家講嘅嘢，不需負責，我自己都試過受害嘅感覺，但係呢啲係會令到人成長、成熟。」陳浚霆表示今次事件令他學會審視自己是否有不足地方，也會好好鍛鍊自己的心臟去面對這些不實指控。