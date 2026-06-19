泳兒親自解讀《散光》寓意 歌詞藏入行20年感觸

泳兒親自解讀《散光》歌曲寓意：「借用人眼睛有『散光』嘅狀態，睇嘢好矇，所有事物本身有瑕疵，但因為睇唔清就覺得好靚，比喻喺愛情路上可能因為睇唔清而揀咗唔適合嘅人，但當時仲以為對方好完美。」今年是泳兒入行20周年，歌詞中特別加入了一句「有誰來愛我 再廿年 亦有機會 抽中我」，巧妙呼應她過往的作品，同時扣連出道20年的節點。

8 月初廣州開音樂會

泳兒分享唱這首歌的感受時表示：「我唱呢首歌嘅時候唔係完全當情歌咁唱，我覺得有時模糊啲，做錯咗一啲當刻你覺得啱嘅決定，但事後睇返唔係最好嘅決定，都可能係有散光嘅狀態。」她續指：「好大嘅感覺係，再20年都有機會揀中我，唔一定係愛情揀中你，或者機會揀中你，或者事業揀中你，我有好多複雜嘅情緒，就有一個flashback，諗返呢20年自己做過嘅嘢。」

這次《散光》MV，泳兒再次挑戰執導，MV中有一場崩潰爆喊的戲份，泳兒透露為了投入情緒，事前喝了少量威士忌幫助入戲。她笑言：「真喊，爆喊，一take過！成日都喺度準備情緒，因為我知道每次唱《純情有罪》都會喊，只要專注諗住歌詞就做到。」泳兒在節目尾聲介紹即將舉行的音樂會：「8月1號我會喺廣州舉行『The Present』巡迴音樂會，到時會唱好多唔同風格嘅歌，例如《散光》同埋暗黑系列嘅歌，如果大家想嚟聽呢啲歌，就嚟睇我音樂會啦。」