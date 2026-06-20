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娛樂
出版：2026-Jun-20 10:45
更新：2026-Jun-20 10:45

伊朗女歌手未戴頭巾直播唱歌　判鞭刑74下及禁止演出兩年

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伊朗女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因未戴頭巾公開表演遭判鞭刑74下。（圖／翻攝自Parastoo Ahmadi YouTube）

伊朗女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因未戴頭巾公開表演遭判鞭刑74下。（圖／翻攝自Parastoo Ahmadi YouTube）

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伊朗庫姆省刑事法院近日對女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）作出判決，因其在網上直播中未戴頭巾公開演唱，遭判處74下鞭刑，同案當事人包括8名參與製作的團隊成員與樂手。法院並宣布相關人員往後兩年內禁止出境及從事藝術活動，罪名為透過網絡散布「低俗及不道德內容」侵害公眾善良風俗，引發熱議。

兩年內禁止出境

綜合外媒報道，2024年12月阿赫瑪迪在YouTube直播平台上演唱愛國歌曲〈來自祖國青年的熱血〉（Az Khoone Javanane Vatan），未戴傳統頭巾的她在鏡頭前展現歌聲，該影片隨後在網上大幅流傳，截至目前已累積298萬次點閱。沒想到，後續她與多名樂手遭短暫拘留，獲釋後則被當局提告。

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伊朗官方司法新聞社迄今未正式公布判決內容，但人權組織及審閱相關法律文件的律師均指出，此案件反映當局打壓異議聲浪的一貫做法。美國「伊朗人權中心」倡議主任甘德哈里（Bahar Ghandehari）表示：「阿赫瑪迪僅因演唱並未戴頭巾便遭鞭刑，再次說明儘管伊朗當局大力宣傳形象改善，人權處境根本毫無改變。」

阿赫瑪迪未戴頭巾唱歌遭伊朗法院判鞭刑74下。（圖／翻攝自Parastoo Ahmadi YouTube） 與阿赫瑪迪一同表演的樂手也遭到波及。（圖／翻攝自Parastoo Ahmadi YouTube） کنسرت کاروانسرا با صدای پرستو احمدی Karvansara Concert, Parastoo Ahmadi 21 35 screenshot کنسرت کاروانسرا با صدای پرستو احمدی Karvansara Concert, Parastoo Ahmadi 11 46 screenshot کنسرت کاروانسرا با صدای پرستو احمدی Karvansara Concert, Parastoo Ahmadi 18 21 screenshot کنسرت کاروانسرا با صدای پرستو احمدی Karvansara Concert, Parastoo Ahmadi 8 34 screenshot

被指缺乏法律依據

人權律師哈札利（Moein Khazaeli）更直言判決缺乏法律依據，強調伊朗刑法從未將女性演唱或發行音樂作品入罪，以「散布猥褻內容」定罪根本無法成立，且對藝術工作者施以鞭刑已涉及國際法對禁止酷刑的相關義務。

流亡英國的伊朗裔演員波妮亞蒂（Nazanin Boniadi）指出，此判決彰顯伊朗鎮壓機器依舊照常運作。另一名因出演電影《一念菩提》而被迫流亡的演員馬萊基（Setareh Maleki）則表示，觀看阿赫瑪迪的演出影片令她「重燃反抗精神」，對這位女歌手在明知後果的情況下仍不放棄發聲的勇氣表達敬佩。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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