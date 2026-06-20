伊朗女歌手未戴頭巾直播唱歌　判鞭刑74下及禁止演出兩年

伊朗庫姆省刑事法院近日對女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）作出判決，因其在網上直播中未戴頭巾公開演唱，遭判處74下鞭刑，同案當事人包括8名參與製作的團隊成員與樂手。法院並宣布相關人員往後兩年內禁止出境及從事藝術活動，罪名為透過網絡散布「低俗及不道德內容」侵害公眾善良風俗，引發熱議。
兩年內禁止出境
綜合外媒報道，2024年12月阿赫瑪迪在YouTube直播平台上演唱愛國歌曲〈來自祖國青年的熱血〉（Az Khoone Javanane Vatan），未戴傳統頭巾的她在鏡頭前展現歌聲，該影片隨後在網上大幅流傳，截至目前已累積298萬次點閱。沒想到，後續她與多名樂手遭短暫拘留，獲釋後則被當局提告。
伊朗官方司法新聞社迄今未正式公布判決內容，但人權組織及審閱相關法律文件的律師均指出，此案件反映當局打壓異議聲浪的一貫做法。美國「伊朗人權中心」倡議主任甘德哈里（Bahar Ghandehari）表示：「阿赫瑪迪僅因演唱並未戴頭巾便遭鞭刑，再次說明儘管伊朗當局大力宣傳形象改善，人權處境根本毫無改變。」
被指缺乏法律依據
人權律師哈札利（Moein Khazaeli）更直言判決缺乏法律依據，強調伊朗刑法從未將女性演唱或發行音樂作品入罪，以「散布猥褻內容」定罪根本無法成立，且對藝術工作者施以鞭刑已涉及國際法對禁止酷刑的相關義務。
流亡英國的伊朗裔演員波妮亞蒂（Nazanin Boniadi）指出，此判決彰顯伊朗鎮壓機器依舊照常運作。另一名因出演電影《一念菩提》而被迫流亡的演員馬萊基（Setareh Maleki）則表示，觀看阿赫瑪迪的演出影片令她「重燃反抗精神」，對這位女歌手在明知後果的情況下仍不放棄發聲的勇氣表達敬佩。
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