伊朗女歌手未戴頭巾直播唱歌　判鞭刑74下及禁止演出兩年

伊朗庫姆省刑事法院近日對女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）作出判決，因其在網上直播中未戴頭巾公開演唱，遭判處74下鞭刑，同案當事人包括8名參與製作的團隊成員與樂手。法院並宣布相關人員往後兩年內禁止出境及從事藝術活動，罪名為透過網絡散布「低俗及不道德內容」侵害公眾善良風俗，引發熱議。

兩年內禁止出境

綜合外媒報道，2024年12月阿赫瑪迪在YouTube直播平台上演唱愛國歌曲〈來自祖國青年的熱血〉（Az Khoone Javanane Vatan），未戴傳統頭巾的她在鏡頭前展現歌聲，該影片隨後在網上大幅流傳，截至目前已累積298萬次點閱。沒想到，後續她與多名樂手遭短暫拘留，獲釋後則被當局提告。