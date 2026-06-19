端午節｜滕麗名相隔廿年再任鼓手吶喊助威 顏米羔落力划龍舟

一年一度《沙田龍舟競賽2026》今日假沙田城門河舉行，翡翠台於早上10時35分現場直播比賽盛況，由鍾志光、梁敏巧及黃嘉雯擔任節目現場主持，安德尊及陳懿德則駐守錄影廠作報道。無綫電視派出旗下職藝員龍舟隊參與「無綫盃中龍混合邀請賽」決賽，與其餘8支龍舟隊伍，包括「沙田浸信會」、「阿美勝龍舟隊」、「富寶花園」、「深水埗體育會-逐浪小子」、「自動系統龍舟隊」、「黑武士失明人龍舟隊」、「龍舟康樂中心」、「東華三院龍舟隊」一同角逐冠軍殊榮。

2025香港小姐冠軍陳詠詩、友誼小姐暨最上鏡小姐李尹嫣應邀出席擔任「無綫盃中龍混合邀請賽」頒獎嘉賓，兩位應屆港姐連同邢慧敏、麥詩晴及陳熙蕊在接受訪問期間為現場TVB職藝員龍舟隊授予旗幟，冀能在比賽中旗開得勝；滕麗名相隔廿年擔任龍舟鼓手擊鼓打氣、吶喊助威，帶領龍舟隊勇往直前，現場氣氛高漲。顏米羔亦有落場與一班同事落力划，一齊逆流而上。

TVB職藝員龍舟隊出戰「無綫盃中龍混合邀請賽」，受到現場市民熱烈歡迎，龍舟隊在城門河兩旁逾千觀眾吶喊下順利完成賽事。最後由「富寶花園」隊奪得冠軍，由應屆港姐陳詠詩及李尹嫣頒發冠、亞、季、殿軍獎盃。《沙田龍舟競賽2026》委員會主席代表大會致送紀念品予電視廣播有限公司。