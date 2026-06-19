向佐自嘲獲父親花5億捧唔紅 回應向太禁穿女裝：她不許我就不穿嗎？

影壇大亨向華強曾花5億打造2016年電影《封神傳奇》，由李連杰、古天樂、黃曉明、范冰冰等神級陣容力捧兒子向佐，點知票房慘敗，而且劣評如潮，令向佐星途一度陷入谷底。多年來向佐的電影夢始終無緣，沉寂多年，近年靠穿著奇裝異服及反串造型成功出位，在網絡上出盡風頭。

接受長達4小時專訪 日前，向佐在內地深度訪談節目《言外之意》被主持人易立競逼問，他毫不避諱地自嘲：「你花五個億都扶不起，那我就是阿斗！」當年向華強與親弟向華勝創立「永盛電影公司」，自己後來再成立「中國星」集團，其子向佐一直有個明星夢，然而即使靠爸靠到成為笑柄，向佐都無法被外界視為一個真正的電影明星，反而遭到大眾排斥。 向佐接受易立競長達近4小時的專訪，談到目前轉戰網上直播及短劇，他豁出去盡地一煲，結果其主演短劇《隱姓埋名風起金門 》打出好成績，以200萬人民幣成本狂收700萬，吐氣揚眉的向佐表示：「我努力20年跑不出來，反而是幹完直播短劇，電影也開始請我了！」

為向佑罕有批評父母 向佐在訪談中強硬回應母親向太的「禁裝令」，直言：「誰沒穿過女裝，她不許我就不穿嗎？」並坦承穿女裝純粹是為了博取流量數據，向佐態度相當明確，表示完全不理解向太為何禁止自己穿女裝，他主張穿搭不應被性別定義，認為服裝本無性別之分，審美與穿搭應該由自己話事。 除了事業大翻轉，向佐也談到與郭碧婷的豪門婚姻，他堅定表態「有信心」，並向愛妻告白：「我還深深愛著她！」讚老婆是能按捺自己、陪伴孩子的「另一種向太」。另方面，提到神隱的弟弟向佑，向佐卻突然哽咽，他自己非常愛錫細佬，認為父母不該公開踩低向佑，罕有公開批評父母，向佐指：「我弟弟有心理病，為什麼可以對我是無條件的愛，對我弟弟就不行？」向佐爆向佑已婚並沒有經濟來源，因為媽媽的視頻，現在全網都知道其情況，擔心細佬更難找工作，自己只能待著，有需要會給他經濟和情緒上的支持。