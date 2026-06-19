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娛樂
出版：2026-Jun-19 18:15
更新：2026-Jun-19 18:15

Lolly Talk合體最緊要夾到檔期 單飛簽公司條件要包含一件事

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Lolly Talk八位成員難得同台，默契依舊。（娛樂組攝）

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Lolly Talk昨日為24小時連鎖健身品牌的週年晚會擔任特別表演嘉賓，八位成員雖然已隔一段時間未有合體，但她們的默契依舊，為在場人士載歌載舞。由於當晚大會以《魷魚遊戲》作為主題，Lolly Talk特意穿上深綠色的迷你裙，上面更有數目字，而數目字均是對照她們上次參加「試當真」的《墨魚遊戲》。

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未來仲會合體

Lolly Talk接受訪問時被問到用了幾多時間排練，阿妹黃敏蕎笑言為了今次表演已經準備了幾年，默契依舊，「我諗計計埋埋都過咗 24 個小時嘅！差不多啦！真係 24/7 咁長嘅時間。我哋都希望可以見到大家，我哋隨時隨刻都ready好！希望大家好似呢間公司咁多啲搵Lolly Talk，我哋係一定會出現，只要搵我哋就會出現！我哋24/7 on call。」她們否認是最後一次合體，但每次合體都會當最後一次去演出，每一個機會都很重要。她們亦有意搞下fans聚會。

談到當中有成員已簽公司，亦有成員作獨立發展，問到如何夾到時間合作體，她們透露會在群組投表，她們又指一直會以Lolly Talk全團發展作為大前提，但今年未必會出團歌。問到簽公司時，有沒有要求附加一項以Lolly Talk活動行先、或批准繼續以Lolly Talk成員身份亮相，己簽公司的阿妹及Elka直認有，並多謝新公司尊重她們是Lolly Talk成員，不用放低這個身份。

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成員動向各自精彩

談到她們未來動向，Tania及阿妹表示將會演出舞台劇，Sinnie本身也是晚安莉莉成員，稍後除了出騷之外，也會亮相《第八屆 KKBOX 香港風雲榜 － Music Reborn》。Mei Mei則計劃出寫真，早前有出寫真的Yanny表示會搞一個放影會，播出拍攝花絮。Elka表示最近出了新歌，正忙於宣傳，而阿蛋透露除了出歌外，自家品牌也會推出盲盒，阿Yo透露將會拍電視劇，並跟Mei Mei、Yanny及Tania會有些新搞作。

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