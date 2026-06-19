林峯冧莊做月餅代言人 《終章》如火如荼想中秋放假陪囡囡

林峯昨日（18日）冒住黑雨出席「2026 美心月餅暨東海堂月餅銷售大會」，亦是他連續第二年擔任全球代言人。他表示再度合作感到份外親切與溫馨，直言「歸屬感爆棚」。他說：「舊年因為自己本身係美心月餅的忠實擁躉，合作時覺得好興奮；而今年則多咗一份踏實同榮幸，繼續將呢份幸福滋味、節日情懷帶俾大家。」林峯大讚月餅與他一樣「始終如一」，對品質的要求從不妥協。他說：「每一啖咬落去，就知道係落足料，同埋咁多年都堅持百分百香港製造。呢份對味道的堅持，同我對自己演藝工作的嚴格要求一模一樣,所以特別有共鳴。」

談及近況，林峯透露《九龍城寨之終章》拍攝如火如荼，今次拍攝不止體能挑戰，同時武打大戰也會穿梭於香港舊街小巷。動作場面也是全面升級，對體能要求更極高，自己更希望中秋正日能抽空與家人團聚。他笑言今年最期待與太太一同品嚐全新「麻辣牛肉月餅」及「XO 醬豬肉月餅，夫妻二人皆是「無辣不歡」的愛好者，非常期待這款將傳統與新意完美結合的口味。

他說：「「我梗係想放假啦，中秋係人月兩團圓，好想一家人食飯、賞月，再切個月餅，個女最鍾意冰皮！同埋又就嚟暑假，都希望可以多啲時間陪囡囡同屋企人，喺囡囡成長嘅每一刻都留低更多珍貴回憶！」問到煞科後大計，暖爸林峯即刻由「陳洛軍」上身變返「慈父」，笑言放假要全情投入做「爸爸」這個角色：「梗係要帶個女去旅行補償啦！平時拍戲打生打死，放假就專心湊女，因為佢大得快，唔想錯過任何一個笑臉。」