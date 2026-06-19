Bob林盛斌扮123木頭人震驚全場 新戲做主角拍住羅子溢王敏奕有感而發

林盛斌Bob昨日（18日）以123木頭人造型與馮盈盈及黃心美為健身中心周年晚會做司儀，Bob的打扮震驚全場，令在場一班賓客拿起電話瘋狂拍低。最近忙於拍攝新戲《警是個大佬》的他，劇集終於煞科，做主持經驗老到的他，今次劇集夥拍羅子溢、王敏奕兩位好戲之人，加上要當主角，難免大感壓力，他今日在社交平台分享感受。

他寫道：「今次，有機會做到呢個電視劇嘅男主角之一，確實係受寵若驚，唔知道自己有冇呢個身位，更加唔知道有冇呢個能力，因為喺呢套劇入面，有未來視帝羅子溢，有未來視后王敏奕，仲有好多演技好出色嘅演員參與，個個都好專業。唯有將勤補拙，俾心機熟讀劇本，俾心機研究角色，每一場戲都諗吓點樣令到自己同埋對手都做得更好，為嘅就係希望出街嘅時候，每一位觀眾都會鍾意。」

他續寫道：「呢套劇，終於拍完，再次感謝珍姐同埋監製阿Lam，咁多位編劇、導演、PA、台前幕後所有工作人員。無論最後收視同口碑如何，都會係大家努力嘅成果。唔知道幾時會出街，只係希望真係播放嘅時候，咁多位電視觀眾同埋網友們，會喜歡呢個劇集。」王敏奕亦留言證Bob非常勸力，「每次roll 機前我都會聽到你不斷重複練習你嘅對白 聽到有時我熟你句對白多過自己嗰句。You did a wonderful job!!! 好lucky 有你呢個爸爸，努力、專業、義氣！最佳大佬。」