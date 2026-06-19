排骨仔變TVB御用肌肉擔當 朱敏瀚演《飛常日誌II》機師look驚現3D巨胸

由陳耀全（Andy）監製、黃偉強編審的TVB新劇《飛常日誌II》，主要演員有馬國明、高海寧、朱敏瀚、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、郭柏妍、戴祖儀、吳偉豪、徐榮、張馳豪、鍾柔美等，昨晚（18日）一集劇情講述，Captain K（朱敏瀚飾）為了保住100萬枝寶貴疫苗，選擇在風切變惡劣情況下急降香港機場，引發航空公司高層啟動「事故調查」，Captain K面臨停飛處分…最終Carmen雖出手相救令Captain K免受罰，但事件最終卻引發驚人逆轉…這一幕，除了Captain K的自我、及方可兒（郭柏妍飾）對上司的百分百信任及力撐令人動容，朱敏瀚在接受調查時驚現的「爆胸」一幕亦相當搶焦！事緣穿上白色機師恤衫配黑呔的朱仔，雖然包到冚，但側面看上去黑呔竟然「入晒坑」，朱仔3D巨胸果然名不虛傳！
迫自己一日食6餐
其實朱敏瀚為了成就「最強胸肌」，背後付出不少汗水與努力！昔日是「排骨仔」的朱仔之所以成為現今TVB「御用肌肉擔當」，全靠地獄級自律。本身屬瘦底的朱仔，為了增肌期強迫自己一日「硬塞」6餐之餘，還曾創下日食20隻蛋白及狂吞水煮雞胸肉的紀錄。訓練方面，朱仔每周重訓最少5日，靠大重量推胸及啞鈴飛鳥瘋狂虐肌。即使拍劇開早班，朱仔亦堅持凌晨3點起床空腹做Gym，是近年最勵志的大隻仔神話。