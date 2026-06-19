排骨仔變TVB御用肌肉擔當 朱敏瀚演《飛常日誌II》機師look驚現3D巨胸

由陳耀全（Andy）監製、黃偉強編審的TVB新劇《飛常日誌II》，主要演員有馬國明、高海寧、朱敏瀚、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、郭柏妍、戴祖儀、吳偉豪、徐榮、張馳豪、鍾柔美等，昨晚（18日）一集劇情講述，Captain K（朱敏瀚飾）為了保住100萬枝寶貴疫苗，選擇在風切變惡劣情況下急降香港機場，引發航空公司高層啟動「事故調查」，Captain K面臨停飛處分…最終Carmen雖出手相救令Captain K免受罰，但事件最終卻引發驚人逆轉…這一幕，除了Captain K的自我、及方可兒（郭柏妍飾）對上司的百分百信任及力撐令人動容，朱敏瀚在接受調查時驚現的「爆胸」一幕亦相當搶焦！事緣穿上白色機師恤衫配黑呔的朱仔，雖然包到冚，但側面看上去黑呔竟然「入晒坑」，朱仔3D巨胸果然名不虛傳！