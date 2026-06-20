姜濤澳門演唱會｜獲炎明熹贈端午糭予「姜總」 姜濤回味與小豬互獻舞台初吻：似偶像劇(有片)

《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》頭場，姜濤邀炎明熹擔任嘉賓。(娛樂組攝)

姜濤一連3場《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》 澳門站，今晚（19日）於銀河綜藝館開鑼，繼英國、加拿大及美國後，姜濤世巡亦來到終點站，姜濤請來炎明熹擔任嘉賓，封Gigi贈端午糭並賜封為「姜總」。姜濤又在台上回味擔任羅志祥演唱會嘉賓的喜悅，並預告明年將推出國語歌，在「盲盒情歌」環節跳唱「師公」郭富城的《對你愛不完》，全場High爆。

預告推出國語歌 演唱會於晚上8點準時開場，姜濤以主題曲《LAVA》掀序幕，一口氣唱畢7首歌後開腔與觀眾打招呼，他表示很榮幸能澳門舉行巡唱尾站，半說笑問：「今日端午節點解唔陪屋企人食飯？因為端午節，臨時決定今日唔個show完，可以返屋企食糭。」他笑言可能太久沒開show，唱《鏡中鏡》時好攰，接著又自言跳到爆汗，連自己的汗都食埋。接著唱《Better Man》前，他提到今年宣布不再出歌，並非停工，「自己獨處時間多咗，希望自己有多啲長進，希望下年做嘅音樂，對得住呢段時間，成為Better Man。」

與炎明熹同台傾偈好尷尬 唱畢《Every Single Time》後，炎明熹驚喜現身，當姜濤介紹Gigi後，Gigi突然說有禮物送給姜濤，希望你可以同佢做到朋友，咁你就可以變姜糭，姜總經理。」姜濤笑到彎腰，不懂反應，接過糭子之後，正式介紹炎明熹，兩人一度相對無言，姜濤笑言：「原來我地傾偈真係好尷，好多人好擔心我哋會好尷尬，不過我請得你上嚟，我會帶動氣氛。」兩人相視而笑，然後合唱《愛不單行》。」唱畢後，兩人仍保持距離，互稱姜生和炎小姐，接著姜濤將舞台交給炎明熹，返回後台前對Gigi說，「其實你跳舞都幾有型。」接著Gigi唱出新歌《Colos InThe Air》。

跳唱 《對你愛不完》 唱畢《流浪星球》後，姜濤談到早前擔任偶像羅志祥演唱會嘉賓時，深深感受到看偶像表演的喜悅：「其實就算佢乜都唔做都覺得好睇！」他又透露幾日曾與小豬傾電話，被對方問到幾時出國語歌，「其實都做緊，所以希望下年有不同風格嘅歌，國語同廣東話都有，希望大家多多支持。」他唱《阿特蘭提斯》前表示，今次澳門站還原了演唱會的構思，接著他站在台中央，如香港站一樣站在升高的吊臂上，環繞場館，拉近與山頂觀眾的距離，全場氣氛高漲。姜濤在每站都會設「盲盒情歌」環節，昨晚就跳唱了郭富城的《對你愛不完》，全場High 爆。最後演唱會以《蒙着嘴說愛你》作結。

追不上新世代思維 姜濤完騷受訪，談到邀請炎明熹做嘉賓，兩人繼《CHILLCLUB》頒獎禮後再同台合唱，他自言一直欣賞Gigi，也有留意對方作品，將來有機會亦歡迎出合唱歌。對於被Gigi稱呼為姜總，他笑言，「我學習容易硬來，送糭俾我叫我姜總，證明新世代嘅諗法有啲跳躍。」他解釋選唱《愛不單行》主因是兩人分別在不同的場合演唱，不用排練太多也較易合唱。被兩人在台上有點生呆兼保持距離，姜濤笑言：「上次嚇親人地，同埋本身首歌都唔適合太近。」

被小豬偷吻：唔知抹唔抺嘴 來到尾站，姜濤坦言有點不捨得，「每次演唱會都用咗咁多心血，以後都唔可以重用，所以有啲唔捨得。」他感激演唱會監製世榮特別在細節，開心能重現吊臂環節。談到他在台上透露明年出國語歌，他再次大派定心丸，透露已著手製作新歌。 至於選唱郭富城的《對你愛不完》，姜濤解釋最近一次fans meet，見姜糖們漸露疲態，「自己派花都派到攰，我叫後台播啲歌，一播呢首時，大家都好High，所以今次唱呢首歌。」問到為何不選唱城城[的《唱這歌》重演「Gereration Next」招牌動作時，他直言筋骨不夠鬆，又笑指《對你愛不完》動作亦絕不簡單，更形容Aaron是「師公」：「佢係我師父嘅師父，小豬係模仿郭富城嘛，我真係由細到大都睇小豬，所以真係師公。」談到擔任小豬演唱會嘉賓，被對方偷襲咀，他笑言和小豬齊齊獻上舞台初吻：「其實都幾偶像劇，原來一啲唔可能嘅事真係會發生，佢雖然係我偶像，但嘴對嘴呢件事….」記者笑問他豈不是楊丞琳？姜濤冧爆偷笑，「我唔可以代入，驚走唔出，嗰下落到台真係……（不自覺舔脷），因為口渴個嘴有啲乾，唔知抹唔抹嘴好，但係都OK，大家睇得開心就好。」