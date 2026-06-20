反斗奇兵5｜張衛健4度聲演胡迪講心唔講金 盼配到90幾歲

張衛健（Dicky）、容祖兒今日（20日）到香港迪士尼樂園出席《反斗奇兵5》首映禮，Dicky已經是第4度聲演胡迪，他表示以前的觀眾會知他演過方世玉、韋小寶、孫悟空，但這些觀眾的下一代不會知道這些角色，但一定會知道他是「胡迪」。他說：「真係好神奇，令兩代人都成為fans！好難得！聲演一個角色為大家帶來歡樂，譬如我同Joey喺舞台會為大家帶來開心，但係今日首映嘅觀眾，嗰種開心係有一種純真！做Big Four班觀眾嗰種開心係有雜質，但今次係好pure嘅！」

配到95歲 張衛健坦言當收到邀請再為胡迪配音時，自己沒有想過酬勞幾多。他說：「做其他工作細佬都要搵兩碗飯食，呢個真係不一樣，我真係無諗過！我只係覺得呢個角色仲喺度，我仲有份做，個brand仲係咁受歡迎，係幾咁美滿嘅一件事，所以我有個新嘅人生目標，希望破健力氏紀錄大全，向修哥（胡楓）學習，到95歲都配緊胡迪。」

與容祖兒訪問笑過不停 他跟Joey受訪時，也有不少金句。如容祖兒分享自己能成為巡遊的嘉賓，可以站在花車上跟遊客揮手，感覺是人生高光時刻。她說：「成個人都好high，今日天公造美，之前睇天氣報告仲話會落雨，去到巡遊時見到《Toy Story》啲雲咁，天公都幫我哋，我都無理話企穩啲，係咁蹦跳！」張衛健聞言搞笑道︰「咁大個仔咩雲都見過，係未見過『Toy 雲』，人生有幾何見到『Toy 雲』？」及後Joey提起人生第二個演唱會請過張衛健做嘉賓，當下他大為愕然，眾人笑他忘記的時候，他否認並稱記得當時的細節，「我梗係記得！個台上面起碼有兩支咪，個台真係不得了！Joey嗰晚好靚，表演好好！跳得好好！完全無甩！好好囉！」