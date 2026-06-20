反斗奇兵5｜容祖兒參與巡遊超hyper 演唱會舞台獲張衛健「幫手」

張衛健（Dicky）、容祖兒（Joey）今日（20日）到香港迪士尼樂園出席《反斗奇兵5》首映禮，Joey更於首映禮開始前參與迪士尼巡遊「Pixar水花大街派對！」。她接受訪問時，直言非常興奮，並指可以站在花車上跟遊客揮手，感覺是人生高光時刻。她說：「成個人都好high，今日天公造美，之前睇天氣報告仲話會落雨，去到巡遊時見到《Toy Story》啲雲咁，天公都幫我哋，我都無理話企穩啲，係咁蹦跳！」張衛健聞言搞笑道︰「咁大個仔咩雲都見過，係未見過『Toy 雲』，人生有幾何見到『Toy 雲』？」

獲張衛健推行製作單位

Joey表示不少小朋友因為「翠絲」認識到她，自己很開心可以跟張衛健、劉青雲合作。她又指翠絲的性格跟自己很似，大家都是很有正義感及爽朗，盼未來可以繼續聲演翠絲。談到她來年1月在啟德開演唱會，Joey大讚張衛健有心，向她推薦一些合作單位，「我哋宣傳嘅時候，都不忘推介好嘢俾我。佢做完Big Four之後，有一個舞台設計部門好正，佢推介俾我！」她續提到自己人生第二個紅館演唱會嘉賓便是邀請張衛健，當下他大為愕然，眾人笑他忘記的時候，他否認並稱記得當時的細節，「我梗係記得！個台上面起碼有兩支咪，個台真係不得了！Joey嗰晚好靚，表演好好！跳得好好！完全無甩！好好囉！」