全球OTT大獎｜楊樂文Deep V現身釜山 失落男配：多謝《存酒人》阿當

由韓國釜山國際電影節主辦的年度影視盛事《全球OTT大獎》（Global OTT Awards）昨晚（20日）圓滿落幕。MIRROR隊長楊樂文（Lokman）憑ViuTV原創劇集《存酒人》入圍「最佳男配角」，與同獲提名的《絕命法官》曾向鎮（角逐最佳新人獎）及《戀愛等高線》導演劉諾衡（角逐最佳實境與綜藝節目獎）等香港代表一同出戰。首度踏上國際影視舞台的Lokman，雖不敵《韓國製造》鄭星，與獎項擦身而過，但已贏得各界掌聲，雖敗猶榮。Mike導則在IG story透露身在南非，遇意外跌斷腳，需要動手術。

「肌心」有玄機 頒獎禮前，Lokman身穿Deep V灰西裝亮相，性感露出結實胸肌線條，隱見胸前紋身「Nothing like your first」，大展爭奪獎項的「肌心」與自信，佩戴淺色墨鏡，保留招牌型格鬍鬚，隆重又不失時尚。談到正式坐上頒獎禮席位，Lokman坦言緊張感在行完紅地氈後漸漸湧上心頭。他透露日前(19日)坐車出發前往機場時，那份忐忑感覺非常深刻：「尋日坐車出發去機場嘅時候，我有少少似一個運動員去習慣奧運或者世界盃嘅一種好複雜嘅感覺。」 曾敬驊封視帝 竇靖童奪最佳新人

頒獎禮結果揭曉，由曾敬驊以《如果我不曾見過太陽》封最佳男主角，最佳女主角則由申惠善《莎拉的真偽人生》奪得。Nana憑《權慾之巔 Climax》獲最佳女配角。最佳男新人由《未婚男女的效率戀愛》李基宅奪下，最佳女新人由《她的生存之道》竇靖童和《愛麻夫人熱映中》方效潾平分。 失落獎項的Lokman表現大方，衷心感謝《存酒人》與飾演的角色「阿當」，並向所有並肩作戰的團隊致謝：「雖然今次落敗，但我好感謝《存酒人》，多謝阿當呢個角色，台前幕後所有工作人員都帶畀我一個好美好嘅回憶。我會繼續努力，希望好快有另一個角色可以令大家記住！」

感謝 「韓文顧問」王智德 為了今次國際舞台，Lokman還特別在韓語表達上做足功課，所以特別感謝他的「韓文顧問」隊友王智德（Alton）。Lokman遠在釜山前線戰鬥，一眾好兄弟也紛紛在社交平台出Post力撐。除了ERROR隊長何啟華（阿Dee）一早搞笑開設「集氣區」，江𤒹生（AK）及今次擔任「韓文顧問」的Alton亦相繼出Post為隊長加油集氣！兄弟們隔空傳遞的無條件支持與滿滿能量，成為頒獎禮大銀幕之外最暖心的一幕。 「頭巾兵團」帶隊支持 Lokman的粉絲「頭巾兵團」這次也特意由香港遠赴韓國，在釜山頒獎禮現場表達這份跨越海洋的愛與支持。Lokman感動表示：「多謝fans，多謝頭巾兵團一路以嚟嘅支持！亦都好開心佢哋去到現場支持我。」同時，對於今次紅地氈造型，他也不忘幽默回應粉絲對他鬍鬚的關心：「同埋，鬚呢我係冇剃㗎，繼續養佢令佢快高長大啦！」