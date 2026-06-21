歐瑞偉關曜儁被虛擬扒龍舟考起 馬海倫韓馬利試玩博到盡

《愛．回家之開心速遞》的馬海倫（蘇姐）、歐瑞偉（KC）、關曜儁（範柳元）連同韓馬利（Mary姐）齊齊現身力撐「SMART跨代虛擬運動大賽2026」，身體力行推廣「長幼同樂、健康共融」的社區精神。四位藝人在啟動禮的「嘉賓表演賽」中，與參賽小朋友組隊挑戰虛擬運動《體感大激鬥》中的「超速龍舟」項目，現場鬥快「扒龍舟」！眾人親身落場全力拼搏，將全場氣氛推至最高峰，歡笑聲與打氣聲此起不落，熱鬧非凡。

在「嘉賓表演賽」中，一向身手敏捷、飾演「KC」深入民心的歐瑞偉，在實際體驗虛擬扒龍舟後亦大喊高難度。他笑言：「這個遊戲看似簡單，實際上非常講求體能與靈活性，玩到最後都『索晒氣』！」不過他大讚遊戲動作設計簡單易上手，非常適合不同年齡層參與。

至於劇中飾演「蘇姐」一角的馬海倫（Helen姐），在表演賽中玩得非常投入、情緒高漲，直言過程緊張刺激、樂趣十足！Helen姐更搞笑表示，雖然自己並非「唔輸得」的人，但今次為了在孫仔面前顯得特別「威風」，絕對是博到盡！她大讚這類虛擬運動是連結長幼的理想活動，既能鍛鍊體能，又能促進家庭互動，非常期待日後可以帶埋屋企人一同體驗。