歐瑞偉關曜儁被虛擬扒龍舟考起 馬海倫韓馬利試玩博到盡

《愛．回家之開心速遞》的馬海倫（蘇姐）、歐瑞偉（KC）、關曜儁（範柳元）連同韓馬利（Mary姐）齊齊現身力撐「SMART跨代虛擬運動大賽2026」，身體力行推廣「長幼同樂、健康共融」的社區精神。四位藝人在啟動禮的「嘉賓表演賽」中，與參賽小朋友組隊挑戰虛擬運動《體感大激鬥》中的「超速龍舟」項目，現場鬥快「扒龍舟」！眾人親身落場全力拼搏，將全場氣氛推至最高峰，歡笑聲與打氣聲此起不落，熱鬧非凡。
在「嘉賓表演賽」中，一向身手敏捷、飾演「KC」深入民心的歐瑞偉，在實際體驗虛擬扒龍舟後亦大喊高難度。他笑言：「這個遊戲看似簡單，實際上非常講求體能與靈活性，玩到最後都『索晒氣』！」不過他大讚遊戲動作設計簡單易上手，非常適合不同年齡層參與。
至於劇中飾演「蘇姐」一角的馬海倫（Helen姐），在表演賽中玩得非常投入、情緒高漲，直言過程緊張刺激、樂趣十足！Helen姐更搞笑表示，雖然自己並非「唔輸得」的人，但今次為了在孫仔面前顯得特別「威風」，絕對是博到盡！她大讚這類虛擬運動是連結長幼的理想活動，既能鍛鍊體能，又能促進家庭互動，非常期待日後可以帶埋屋企人一同體驗。
韓馬利（Mary姐）坦言對今次的虛擬運動初體驗，感到新鮮有趣。具備舞蹈底子且平日有運動習慣的她，亦對遊戲的體能要求感到驚喜：「這種結合遊戲與運動的形式，可以全面帶動身體活動及鍛鍊心肺功能，特別適合與孫兒一同參與。」她更透露除了龍舟外，對搶包山及詠春等項目同樣充滿興趣。
在處境劇《愛．回家之開心速遞》中以「範柳元」一角成功入屋的關曜儁（Leo），本身也是一名健身教練。他說：「原以為虛擬運動只是『輕而易舉』，未料實際比賽時亦需要全力以赴，最後更玩到雙手發軟！」Leo笑言自己面對長者與小朋友時未有「讓賽」，證明各年齡層都可以同場競技。他更豪言若有機會再戰，期望能與KC、Helen姐及Mary姐組成「最強隊伍」再度挑戰！