紙盒藏迷｜張頌文全粵語對白奪上海國際電影節影帝 呂爵安親身拍跳樓戲令譚耀文另眼相看

第28屆上海國際電影節「金爵獎」昨晚(20日)於上海大劇院隆重舉行，由翁子光監製、譚廣源執導的電影《紙盒藏迷》成為首部入圍電影節主競賽單元的香港製作，翁子光與譚廣源聯同演員張頌文、梁洛施、譚耀文、呂爵安(Edan)一同出席影展，50歲的內地男演員張頌文以全粵語對白演出，成功奪得金爵獎最佳男演員，當宣布得獎時，眾人肉緊相擁。張頌文從劉嘉玲手上接過獎項，感謝家人和幫助過他的同業，包括與他鬥戲的譚耀文，首次獲影展頒發男主角獎，他激動發表得獎感言時，「在這個行業裡這麼多年，我沒有太多成績，但是我一直信奉一句話，擇一事，忠一生；幹一行，愛一行，專一行，今天這個獎可以讓我對這句話更堅定。」

奪第一項寳座

影改編自七十年代轟動全港的「紙盒藏屍」案，譚耀文在社交平台貼出和張頌文合照，他興奮寫道：「真的好開心 ，恭喜頌文為《紙盒藏迷》奪得第一項寳座，恭喜翁子光導演。」有份演出該的呂爵安（Edan）也在社交平台分享和團隊合照，Edan寫道：「與有榮焉。」

驚訝張頌文主動聯絡

昨日眾演員出席記者會，Edan自我介紹時是香港男團MIRROR成員，搞笑地問觀眾：「你們知我朋友姜濤嗎？上過熱搜那個。」他表示很榮幸有份參演《紙盒藏迷》，約兩星期前收到張頌文短訊，提醒他一定要出席電影節，令他大感驚喜「電影已經拍完兩年多，他還記得我，所以很感謝他。」張頌文解釋因在上海有很多人喜歡呂爵安，希望可以見面，他自爆拍戲時曾誤會Edan是造型師，因他很帥及頭髮好看，原來Edan在場觀察大家演出及了解如何演繹。Edan看到張頌文的演出，親身體會對方真的很厲害，大讚對方沒架子，還主動分享及解答演戲上的疑問。