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娛樂
出版：2026-Jun-21 16:00
更新：2026-Jun-21 16:00

紙盒藏迷｜張頌文全粵語對白奪上海國際電影節影帝 呂爵安親身拍跳樓戲令譚耀文另眼相看

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50歲的內地男演員張頌文憑《紙盒藏迷》獲封上海國際電影節影帝。(截圖)

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第28屆上海國際電影節「金爵獎」昨晚(20日)於上海大劇院隆重舉行，由翁子光監製、譚廣源執導的電影《紙盒藏迷》成為首部入圍電影節主競賽單元的香港製作，翁子光與譚廣源聯同演員張頌文、梁洛施、譚耀文、呂爵安(Edan)一同出席影展，50歲的內地男演員張頌文以全粵語對白演出，成功奪得金爵獎最佳男演員，當宣布得獎時，眾人肉緊相擁。張頌文從劉嘉玲手上接過獎項，感謝家人和幫助過他的同業，包括與他鬥戲的譚耀文，首次獲影展頒發男主角獎，他激動發表得獎感言時，「在這個行業裡這麼多年，我沒有太多成績，但是我一直信奉一句話，擇一事，忠一生；幹一行，愛一行，專一行，今天這個獎可以讓我對這句話更堅定。」

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奪第一項寳座

影改編自七十年代轟動全港的「紙盒藏屍」案，譚耀文在社交平台貼出和張頌文合照，他興奮寫道：「真的好開心 ，恭喜頌文為《紙盒藏迷》奪得第一項寳座，恭喜翁子光導演。」有份演出該的呂爵安（Edan）也在社交平台分享和團隊合照，Edan寫道：「與有榮焉。」

驚訝張頌文主動聯絡

昨日眾演員出席記者會，Edan自我介紹時是香港男團MIRROR成員，搞笑地問觀眾：「你們知我朋友姜濤嗎？上過熱搜那個。」他表示很榮幸有份參演《紙盒藏迷》，約兩星期前收到張頌文短訊，提醒他一定要出席電影節，令他大感驚喜「電影已經拍完兩年多，他還記得我，所以很感謝他。」張頌文解釋因在上海有很多人喜歡呂爵安，希望可以見面，他自爆拍戲時曾誤會Edan是造型師，因他很帥及頭髮好看，原來Edan在場觀察大家演出及了解如何演繹。Edan看到張頌文的演出，親身體會對方真的很厲害，大讚對方沒架子，還主動分享及解答演戲上的疑問。

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Edan感謝導演耐性

呂爵安自言拍戲時是個問題少年，不時拉著翁子光討論劇本，「我的戲份不是太多，但他們都很有耐性，給我很大空間去發揮和創作，這種合作氛圍和機會很難得。」翁子光半說笑指只有他與Edan是同輩，問Edan跟前輩合作的感受。Edan表示在戲中跟譚耀文有很多動作戲，從譚哥身上學到如何拼命去演，毫不留力；譚耀文亦大讚Edan拼搏沒偶包，「他有很多fans，一般來說經理人都會好保護他，但有場戲我要追他，他要逃跑，從15樓跳落10樓，其實可以用替身，但他真的自己來，所以我對他另眼相看。」翁子光則笑言當時還在尋找Edan，以為他偷懶，原來他已在樓上親身跳下來。

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