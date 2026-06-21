專訪｜游乃海親揭《COURT！》劇本構思三大難題 朱淑儀選角建基《三命》喜見演員被看見

由銀河映像製作的律政電視劇《COURT！》再次掀起實時追劇熱潮，播畢後不少網民集氣開拍第二季，監製朱淑儀(Elaine)和游乃海接受am730專訪，朱淑儀形容今次是她跟游乃海的「第一次」真正合作，「雖然以前合作無數，但今次真係杜Sir點睛後，就由我地行落去，甚至我搵咗邊個編審、導演，都係搵完先話佢知，所以每一步都係戰戰兢兢。」至於杜琪峰的評價又如何？Elaine笑言，「我睇佢表情滿意吧，佢好少讚，只係未挑剔我哋細節位。」 對港劇能引起迴響感開心，她坦言，「上次真係諗過再拍多兩個單元，但其實只係諗法，仲未啟動，不過真係會想做嘅，但要計下時間性，因為唔同case要唔同專家顧問。」她直言有留意社交平台的網評，最驚喜是看到不少深入分析，抽絲剥繭發掘很多隱藏彩蛋和伏線。雖然劇集反應理想，不過她未敢說已掌握觀眾口味：「觀眾選擇太多了，始終只是我地第二套電視劇。」

游乃海親解劇集結語 《COURT！》大結局3單案件的被告再次提堂，楊依婷(谷祖琳飾)的「自首」更是神來之筆，結尾引用羅馬哲學家Marcus Aurelius的名言「我們聽到的一切都只是觀點，不是事實；我們看到的一切都只是視覺，不是真相」，為三個單元作總局。游乃海表示，「呢句結語和圖像在創作早期已決定，係劇集的重要主題，原先只安排作為第一單元的結語，第二、三單元各有結言和圖像，但最後剪接階段，覺得好累贅，破壞整套刻的連貫性，最後決定放喺全套劇結局，因為可以蓋括3個單元，聚焦我哋想講嘅主題。」談到劇名由《真相》改為《COURT！》，游乃海就澄清「真相」是計劃名字，雖然很貼合主題但略嫌太直白有欠新意，「大家睇法庭戲一嗌『COURT！』就即係開庭，控辯雙方fighting，我覺得好有力度同動感。」朱淑儀認為劇集觸及真相、公義、人性等命題，《COURT！》更適合，「一定要有感嘆號，夠型！」

借真實呈現荒謬 讓觀眾變法官 接到杜琪峰的委任拍律政劇，游乃海和朱淑儀都絞盡腦汁，務求製作一套主題內容、結構風格和說話手法皆有新意的劇集。游乃海認為有三大難度，「最大難度係點樣喺真實嘅審訊過程，搵到人物趣味、角色之間嘅微妙關係同張力，絕唔容易，所以花咗好多時間搜集資料同聽審。雖然最後都有啲錯誤同誇張嘅地方，但為咗故事需要，我當係artistic license。」其次兼顧真實和荒謬感，他笑言：「當然唔係俾大家當紀錄片，我係想借真實來呈現荒謬，如果大家用心睇，三個單元或多或少都有荒謬元素，有啲較subtle，有啲較幽默百厭，呢個荒謬拿捏唔容易，過咗火位就會覺得假同兒戲。」至於最大難度是讓觀眾成為法官，「點樣講故事可以令觀眾一步步進入法官角度？情節劇情唔係純粹牽動情緒，要俾觀眾去判決，就似跟觀眾玩遊戲，令佢哋樂在其中咁思考討論有冇罪，同時思考討論劇集主題。」

與 《正義女神》不同取向 對於《COURT！》的編審潘漫紅，同時是《正義女神》編審，不少觀眾將兩劇拿來比較，朱淑儀就表示，「當初潘漫紅幫我時，完全唔知佢做《正義女神》，其實起初我搵Mary(雷秀蓮)同余思朗，但輾轉因為疫情同拍攝計劃有變，Mary接咗其他工作要退出，所以我搵咗潘漫紅接手。其實《正義女神》都有好資深嘅編審，大家取向不同。」 嚴謹選角建基於《三命》 《COURT！》令不少演員被看見，包括朱鑑然、林愷鈴、Stanley、張達倫、強尼等，素人新演員亦表現突出。朱淑儀表示通常透過IG、曾合作的藝人和睇劇物色演員，今次選角可謂建基於《三命》，因該劇角色多又涉及三條生命線，有不少演員都曾試鏡，包括客串的朱鑑然、邱士縉(Stanley)、陳永泉、強尼、陳子豐等，接著《COURT！》有合適角色，順理成章邀請試鏡。不過，她強調最終要視乎劇本，每次選角都要再三細味劇本。她指朱鑑然是最先落實角色的演員之一，靚仔外觀已合適演帶點蠱惑的律師新星角色，加上曾留學的英語口音，更是入型入格，「其實我睇佢其他劇集，好明顯係一路進步，我睇《COURT！》拍攝現場，更加感受到佢好吸睛，值得稱讚。」

對谷祖琳選角好滿意 至於選Stanley演年青法官，首先是外形合演不太老練但處事認真的角色，透過觀察《三命》合作，「覺得佢可以跳出偶像框框，演專業穩重角色，亦睇到佢嘅劇集演出越來越成熟。」另外還有張達倫，在劇中的表現獲讚為「最好一次」，更有真律師讚不慍不火；而谷祖琳在大結局一集更是演技爆發，獲讚視后式演技，「因角色歷盡滄桑，選角時我已鎖定要搵超過40歲嘅女演員，同時要唔差有點滄桑感，又唔可以太靚太搶，咁先最痛同唔甘心，咁先至要換頭像，所以我覺得揀谷祖琳揀得好好，好滿意。」