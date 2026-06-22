施可瑩離世｜獲讚專業帶動氣氛 《造星》男友陳章棨：永遠記住活潑的你

精通四語的主持施可瑩(Lillian)於昨日(21日)不敵卵巢癌離世，其家人公布死訊後，不少曾合作的藝人或幕後人員，都留言感謝Lillian親切又專業的態度，其中廖子妤就留言：「Lillian，謝謝你的熱情和可愛的笑容，以及令人難以忘懷的專業，希望你在另外一個世界可以安好，Lillian的親人都保重。」與Lillian拍拖近4年的創作歌手陳章棨(Kay Chan)就在IG限時動態悼念：「永遠記住活潑的你」。

施可瑩生前經常擔任韓星、泰星和本地藝人的生日會司儀，包括鄺玲玲、ALITZ、BounPrem、MC張天賦、邱士縉(Stanley)和陳瑞輝(Frankie)的生日會，近年曾為多部電影如《尋秦記》、《焚城》、《九龍城寨之圍城》和《死屍死時四十四》等主持謝票場。早前鄺玲玲和Orm就曾在Lillian患病期間拍片為她打氣，Lillian亦有留言多謝兩人，「I am crying when I watch this video. Wish to with you both of you soon.」

不少藝人得知死訊後都留言或透過限時動態悼念，Jeffrey留言：「致最好最有心最為大家諗嘅Lillian：能同你一起在電影合作跑謝票係我榮幸，願你在天堂不再受病痛折磨，做個快樂小天使。」Frankie留言：「多謝上年幫我主持充滿觀樂嘅生日會，多謝你RIP。」宣萱留言：「I’m so so sorry to hear this, May she RIP, Lillian家人請保重。」阿Dee在限時動態留言：「RIP, It was a joy working with you.」不少網民都讚有Lillian主持謝票或見面會就安心，專業做捉資料搜集、有急材又永遠面帶笑容，帶動全場歡樂氣氛。