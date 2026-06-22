朱敏瀚與陳曉華劃清界線 突爆單身「僅屬同事關係」

朱敏瀚、陳曉華屢傳秘戀多年，曾多次被拍到結伴外遊及約會，但二人一直未有親口承認戀情，僅表示正在「了解中」。昨日（21日）朱敏瀚出席劇集宣傳活動時，首度開腔承認已回復單身，更直言與陳曉華私下已完全斷絕聯繫，昔日緋聞情侶正式降級為同事。

拒透露分開時序 朱敏瀚昨日為無綫劇《飛常日誌II》造勢，他飾演「Captain K」一角獲網民大讚。當傳媒問到陳曉華有否捧場追劇，他淡然表示不清楚，跟對方沒有聯絡。追問二人是否已經分手，過往從未認愛的他忽然自揭感情狀況：「我單身咗一段日子，但成件事正面嘅。」他指這段時間讓自己更清楚身邊有很多人關心，尤其年初腿部受傷需要動手術，朋友在手術後一星期便拉他投入訓練，隨後更參加HYROX賽事，即使現在忙於拍劇，狀態依然保持得很好。至於確實回復單身的時間點，以及是否年初腳傷時已分開，朱敏瀚一律以「一段時間啦」帶過，不願多談細節。